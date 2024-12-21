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21.12.2024

Избившему участника СВО парню вынесли приговор

Главное / Тема: Избившему участника СВО парню вынесли приговор / (обновлено: ) Источник: www.vlad.aif.ru

Нападение произошло в мае 2024 года.
Во Владимирской области вынесли приговор парню, который вместе с друзьями избил участника СВО возле ночного клуба. Нападение произошло в городе Александров в мае 2024 года, на тот момент боец приехал домой в отпуск. Подробности — в материале .

Попытался загладить вину

Материалы уголовного дела рассматривал Александровский городской суд. Молодого человека признали виновным в хулиганстве с применением насилия в составе группы лиц по предварительному сговору (часть 2 статья 213 Уголовного кодекса РФ) и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений (пункты. «г» и «д» части 2 статьи 112 Уголовного кодекса РФ). За нападение на военнослужащего он проведет в колонии общего режима два года.

В ходе разбирательств учли целый комплекс смягчающих обстоятельств. Парень в ходе расследования оказал помощь следствию хотел загладить вину. Так, он выплатил компенсацию пострадавшему и оказал помощь другим участникам спецоперации. На момент нападения молодому человеку еще не исполнилось 18 лет.

«Суд пришел к выводу о невозможности восстановления социальной справедливости и исправлениям подсудимого без изоляции от общества», — указано в материалах.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области, приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Один из фигурантов — в розыске

Конфликт . Участник спецоперации вместе с женой и подругой отдыхал в ночном клубе First. Около 4 утра у 43-летнего мужчины возник словесный конфликт с 28-летним молодым человеком.

За последнего «вступились» двое несовершеннолетних приятелей. Они повалили военнослужащего на землю и начали избивать руками и ногами. Действия агрессоров попали в объективы камер наблюдения. Как отмечают в прокуратуре, потерпевший пытался всячески избежать драки и уйти домой.

После конфликта бойца госпитализировали. Молодые люди нанесли ему телесные повреждения, повлекшие причинение вреда здоровью средней тяжести. Выписавшись из больницы, мужчина вернулся на СВО.

На ситуацию в городе Александров обратил внимание председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. После удалось задержать двоих подозреваемых. 28-летний участник избиения сейчас находится под стражей. Ему еще не вынесли приговор. Третий молодой человек смог выехать за границу. Он объявлен в федеральный розыск.

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