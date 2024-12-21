Многоженец Сухов планирует построить дом во Владимирской области

Новый дом будет построен без привлечения ипотеки.

Владимирский многоженец Иван Сухов планирует построить дом во Владимирской области. Сухов, который работает водителем и обеспечивает семью из трех жен и 14 детей на доход в 75 тысяч рублей в месяц, сообщает, что они в настоящее время проживают в 3-комнатной квартире в Москве.Как сообщает телеграм-канал Shot, новый дом будет построен без привлечения ипотеки. Семья уже прошла проверку социальных служб и ожидает новых визитов, однако Сухов уверен, что у них нет поводов для беспокойства, так как предыдущие проверки прошли успешно.Напомним, ранее мы писали, что