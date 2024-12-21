владимирская область
Добавить новость Добавить фирму Добавить вакансию

- Военнослужащий из Собинского района погиб в зоне СВО
- 80 человек погибли в результате пожаров во Владимирской области
- Владимирская актриса Демидова получила почетную премию
- Актрисе Владимирского академического театра драмы присудили премию за яркие роли
- Жителя Вязников судили за попытку вступить в Вооруженные силы Украины
- Мэру Владимира Дмитрию Наумову подняли зарплату на 800 тысяч рублей
- Как сделать уникальный бюджетный подарок своими руками на Новый год?
- Где во Владимире найти качественную экопродукцию и как стать партнёром крупного сетевого бизнеса?
- Таиланд согласился стать страной - партнером БРИКС
- Водитель протаранил военкомат в Гусь-Хрустальном и поджег свою машину

КРЫМ СЕЙЧАС Все новости ТОП Главное Культура Образование Происшествия Спорт Политика Экономика Здоровье Россия Москва Анекдоты нонстоп Песочница

Мужик в сексшопе: - Покажите мне эту куклу. - Пожалуйста. - А дата производства какая? - Январь 2005. - Козерог? Не подходит... еще анекдот!




21.12.2024

О самых громких коррупционных преступлениях 2024 года

Главное / Тема: О самых громких коррупционных преступлениях 2024 года / (обновлено: ) Источник: www.vlad.aif.ru

Главу минздрава подозревают в незаконном получении крупной суммы денег
Из кресла министра – в СИЗО

Министру здравоохранения Владимирской области Валерию Янину 11 декабря предъя­вили обвинение по статьям о превышении должностных полномочий и присвоении денежных средств. Чиновника задержали с поличным прямо на рабочем месте.

Кресло министра здравоохранения Валерий Янин занял год назад – 13 ноября 2023 года. Ранее он работал главным врачом Александровской районной больницы, где и начал, по версии следователей, коррупционную деятельность.

– С 2021 года обвиняемый, являясь главным врачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчинённым повышенные материальные выплаты, часть которых они по его указанию систематически передавали ему, – рассказали в Следкоме региона.

По версии следствия, после назначения на должность в
ноябре 2023 года Янин продолжил свою противоправную деятельность. При получении очередной суммы 11 декабря 2024 года чиновника задержали с поличным сотрудники УФСБ. В медучреждении, а также в кабинете Янина прошли обыски. По предварительной оценке, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей.

13 декабря Октябрьский районный суд в отношении министра избрал меру пресечения: ближайшие два месяца – до 11 февраля – он проведёт в СИЗО.

Взятка квартирой

Если в отношении главы регионального минздрава расследование только начинается, то дело экс-заместителя главы Коврова по ЖКХ Амангельды Куандыкова в октябре этого года дошло до суда.

Чиновника обвиняют в получении взятки имуществом в особо крупном размере за общее покровительство на службе, а также в мошенничестве, совершённом в крупном размере с использованием служебного положения.

Первый эпизод, по версии следствия, произошёл в пе­риод с апреля 2022 года по август 2023 года.

«Обвиняемый, занимая указанную должность, получил от руководителя строительной организации взятку в виде трёхкомнатной квартиры стоимостью свыше 8,2 млн рублей», – уточнила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.

В обмен на квадратные метры чиновник обещал поспособствовать принятию решений в интересах строительной компании.

К слову, в отношении руководителя этой компании также возбуждено уголовное дело.

Второй эпизод, с мошенничеством, по версии следствия, случился в период с августа 2022 года по июнь 2023 года. В СКР пояснили, что обвиняемый путём обмана под предлогом необходимости оказания гуманитарной помощи регулярно получал от того же застройщика деньги, которые переводились на банковские карты его доверенных лиц в сумме от 10 до 450 тысяч рублей. Всего он получил более 860 тысяч рублей. Но деньги потратил не на благие цели, а на собственные нужды.

Уголовное дело по существу будет рассматривать Ковровский городской суд.

Как стало известно из источника «33Live.Ru», сейчас Амангельды Куандыков «активно просится в зону проведения СВО». Ходатайство направлено в военный комиссариат города Владимира.

Работали за подрядчика

Штрафом в размере 2 млн 700 тыс. рублей отделался экс-глава РЖД Владимирской области.

Фрунзенский районный суд признал 48-летнего бывшего чиновника Горьковской железной дороги виновным в получении серьёзной взятки.

Как уточнили в региональной прокуратуре, мужчина получил «мзду» – 150 тысяч рублей – от представителя предприятия в течение 2023–2024 годов в обмен на содействие своих подчинённых в выполнении на железнодорожных путях ремонтных работ, которые были возложены на подрядчика.

«Действуя умышленно, из корыстных побуждений, получил лично часть взятки в размере 150 000 из 300 000 рублей за организацию выполнения пуско-наладочных работ на объекте, расположенном в г. Камешково, подчинёнными, которые в их рабочее время выполняли работы на объекте, являющемся предметом договора между коммерческими организациями, не связанном с их трудовыми обязанностями, а также без надлежащим образом оформленных актов-допусков и нарядов-допусков на производство работ», – уточнили в пресс-службе суда.

В итоге бывший глава раскаялся, свою вину признал. Но, помимо крупного штрафа, в ближайшие 2,5 года ему нельзя будет заниматься какой-либо деятельностью, связанной с работой РЖД.

Языком цифр

По сведениям СУ СКР по Владимирской области, за 10 месяцев 2024 года следователи след­ственного управления окончили с направлением в суды 48 уголовных дел о коррупции в отношении 51 лица.

Расследовано 73 коррупционных преступления, из которых 54 относятся к категории тяжких и особо тяжких, в том числе:

– 27 фактов взяточничества;

– 16 мошенничеств с использованием служебного положения;

– 16 коммерческих подкупов;

– шесть злоупотреблений должностными полномочиями и другие преступления.

Из них 27 преступлений совершены в крупном или особо крупном размере либо причинили особо крупный ущерб.

В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемых на сумму почти 260 млн рублей.

Загрузить фотографии по теме Вставить в блог Вставить в форум

Ваше мнение - ценность!
26.12.2024 Зачем житель Владимирской области протаранил военкомат на УАЗе?
26.12.2024 Зарплата мэра Владимира Наумова вырастет до 6,4 млн рублей в 2025 году
26.12.2024 Бастрыкин заинтересовался разрушающимся ОКН в Суздале
26.12.2024 Владимирцам рассказали, чем можно заменить алкоголь на новогоднем столе
26.12.2024 Владимирцам выплатят пенсии до Нового года
26.12.2024 Жители ЦФО считают, что высокие ставки по вкладам уберегут сбережения
26.12.2024 Александровский район начнут ликвидировать
26.12.2024 Владимир утвердил проект реконструкции аэропорта «Семязино»
26.12.2024 Житель Гусь-Хрустального по заданию мошенников въехал в здание военкомата и поджег машину
26.12.2024 В Собинке будут судить руководителя управкомпании, по вине которого слесарь лишился рук
26.12.2024 В следующем году во Владимирской области планируют строительство и ремонт 11 дорожных объектов
26.12.2024 Во владимирском Центре классической музыки пройдет «Ночь в оркестре»
25.12.2024 Инфляция во Владимирской области в ноябре 2024 года составила 8,8%
25.12.2024 Результаты областного конкурса поделок: «Экологичные помощники Деда Мороза»
25.12.2024 76-летнего владимирца подозревают в миграционных преступлениях
25.12.2024 Министр региональной безопасности Владимирской области Полузин уволился
25.12.2024 Две школы эвакуировали во Владимирской области
25.12.2024 В центре Владимира убрали пешеходный переход у стадиона «Торпедо»
25.12.2024 Жители ЦФО успели лучше других россиян подготовиться к встрече Нового года
25.12.2024 Во время ДТП в Суздальском районе пострадали два ребенка
25.12.2024 Во Владимирской области откроют «горячую линию» по вопросам вывоза мусора
25.12.2024 Во Владимирской области годовая инфляция в ноябре составила 8,8%
25.12.2024 Министерство региональной безопасности Владимирской области возглавит новый руководитель
25.12.2024 Жители Владимирской области могут сообщить о переполненных помойках на «горячую линию»
25.12.2024 Во Владимире встретили католическое Рождество
добавить сайт в поиск добавить новость добавить фирму получить почту @33live.ru вебмастерам rss-лента архив
© 2012-2014 33Live.Ru - О самых громких коррупционных преступлениях 2024 года
Создание сайта: Advertizio
Источники: Полный список партнеров		 наверх