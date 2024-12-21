О самых громких коррупционных преступлениях 2024 года

Главу минздрава подозревают в незаконном получении крупной суммы денег

Из кресла министра – в СИЗОМинистру здравоохранения Владимирской области Валерию Янину 11 декабря предъя­вили обвинение по статьям о превышении должностных полномочий и присвоении денежных средств. Чиновника задержали с поличным прямо на рабочем месте.Кресло министра здравоохранения Валерий Янин занял год назад – 13 ноября 2023 года. Ранее он работал главным врачом Александровской районной больницы, где и начал, по версии следователей, коррупционную деятельность.– С 2021 года обвиняемый, являясь главным врачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчинённым повышенные материальные выплаты, часть которых они по его указанию систематически передавали ему, – рассказали в Следкоме региона.По версии следствия, после назначения на должность вноябре 2023 года Янин продолжил свою противоправную деятельность. При получении очередной суммы 11 декабря 2024 года чиновника задержали с поличным сотрудники УФСБ. В медучреждении, а также в кабинете Янина прошли обыски. По предварительной оценке, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей.13 декабря Октябрьский районный суд в отношении министра избрал меру пресечения: ближайшие два месяца – до 11 февраля – он проведёт в СИЗО.Взятка квартиройЕсли в отношении главы регионального минздрава расследование только начинается, то дело экс-заместителя главы Коврова по ЖКХ Амангельды Куандыкова в октябре этого года дошло до суда.Чиновника обвиняют в получении взятки имуществом в особо крупном размере за общее покровительство на службе, а также в мошенничестве, совершённом в крупном размере с использованием служебного положения.Первый эпизод, по версии следствия, произошёл в пе­риод с апреля 2022 года по август 2023 года.«Обвиняемый, занимая указанную должность, получил от руководителя строительной организации взятку в виде трёхкомнатной квартиры стоимостью свыше 8,2 млн рублей», – уточнила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова.В обмен на квадратные метры чиновник обещал поспособствовать принятию решений в интересах строительной компании.К слову, в отношении руководителя этой компании также возбуждено уголовное дело.Второй эпизод, с мошенничеством, по версии следствия, случился в период с августа 2022 года по июнь 2023 года. В СКР пояснили, что обвиняемый путём обмана под предлогом необходимости оказания гуманитарной помощи регулярно получал от того же застройщика деньги, которые переводились на банковские карты его доверенных лиц в сумме от 10 до 450 тысяч рублей. Всего он получил более 860 тысяч рублей. Но деньги потратил не на благие цели, а на собственные нужды.Уголовное дело по существу будет рассматривать Ковровский городской суд.Как стало известно из источника «33Live.Ru», сейчас Амангельды Куандыков «активно просится в зону проведения СВО». Ходатайство направлено в военный комиссариат города Владимира.Работали за подрядчикаШтрафом в размере 2 млн 700 тыс. рублей отделался экс-глава РЖД Владимирской области.Фрунзенский районный суд признал 48-летнего бывшего чиновника Горьковской железной дороги виновным в получении серьёзной взятки.Как уточнили в региональной прокуратуре, мужчина получил «мзду» – 150 тысяч рублей – от представителя предприятия в течение 2023–2024 годов в обмен на содействие своих подчинённых в выполнении на железнодорожных путях ремонтных работ, которые были возложены на подрядчика.«Действуя умышленно, из корыстных побуждений, получил лично часть взятки в размере 150 000 из 300 000 рублей за организацию выполнения пуско-наладочных работ на объекте, расположенном в г. Камешково, подчинёнными, которые в их рабочее время выполняли работы на объекте, являющемся предметом договора между коммерческими организациями, не связанном с их трудовыми обязанностями, а также без надлежащим образом оформленных актов-допусков и нарядов-допусков на производство работ», – уточнили в пресс-службе суда.В итоге бывший глава раскаялся, свою вину признал. Но, помимо крупного штрафа, в ближайшие 2,5 года ему нельзя будет заниматься какой-либо деятельностью, связанной с работой РЖД.Языком цифрПо сведениям СУ СКР по Владимирской области, за 10 месяцев 2024 года следователи след­ственного управления окончили с направлением в суды 48 уголовных дел о коррупции в отношении 51 лица.Расследовано 73 коррупционных преступления, из которых 54 относятся к категории тяжких и особо тяжких, в том числе:– 27 фактов взяточничества;– 16 мошенничеств с использованием служебного положения;– 16 коммерческих подкупов;– шесть злоупотреблений должностными полномочиями и другие преступления.Из них 27 преступлений совершены в крупном или особо крупном размере либо причинили особо крупный ущерб.В ходе расследования наложен арест на имущество обвиняемых на сумму почти 260 млн рублей.