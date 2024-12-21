Прокуратура контролирует восстановление тепла во Владимире после аварии

Авария произошла на магистральном трубопроводе.

Власти города Владимира контролируют процесс восстановления теплоснабжения многоквартирных домов и учреждений социальной сферы после аварии на магистральном трубопроводе, произошедшей ночью 20 декабря. В результате инцидента, который произошел в районе улиц Верхне-Лыбедская и Гороховая, жители Ленинского и Октябрьского районов остались без тепла и горячей воды.На месте работают три ремонтные бригады и пять единиц техники, планируется завершить сварочные работы к 14:00. Прокуратура проводит проверку причин аварии и соблюдения сроков ремонта. Глава города Дмитрий Наумов заявил, что вопрос восстановительных работ находится под его контролем, и заверил жителей, что перерасчёт за услуги будет произведён автоматически.В филиале «Т Плюс» отметили, что начали ремонтные работы с раннего утра и сделают всё возможное для скорейшего устранения проблемы. Однако пока неизвестно, когда точно вернут тепло в дома.