«ПроТехно»: Умная колонка VK Капсула Про с голосовым помощником Маруся

«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске расскажем про интересный подарок, который понравится и взрослым,

«ПроТехно» – программа о цифровых и не только технологиях, которые помогают сделать нашу жизнь немного проще. В этом выпуске расскажем про интересный подарок, который понравится и взрослым, и детям, — умную колонку VK Капсула Про с голосовым помощником Маруся. Она может рассказать новости, включить музыку и ТВ, управлять умным домом и многое другое. Прокомментируйте новость