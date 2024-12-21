Суздаль занял 4 место в рейтинге малых городов для новогодних поездок

Останавливаться путешественники предпочитают в отелях без «звезд», в апартаментах, гостевых домах.

Алексей Говырин, депутат Госдумы от Владимирской области, сообщил, что по сравнению с прошлым годом спрос на бронирование жилья в малых городах России на предстоящий Новый год увеличился в три раза. Среди лидеров — стабильно Суздаль.В основном, в малые города едут из мегаполисов, но в этом году проявился эффект локальных путешествий — когда жители отдыхают в своём регионе или в соседнем. В Суздале, например, заметен турпоток из Ярославля. Еще один положительный тренд, на который указал Говырин, — в малые города за русской зимой и новогодним настроением едут семьи с детьми. Это подтверждается и выводами экспертов Центра исследований малых городов и Яндекс.Путешествия.Останавливаться путешественники предпочитают в отелях без «звезд», в апартаментах, гостевых домах. Депутат Госдумы напомнил, что с 1 января вступает в силу федеральный закон об обязательной классификации всех объектов размещения в туриндустрии.- Как соавтор этого закона, скажу, что он принят в интересах туристов, чтобы они получали качественные и безопасные услуги и не только в отелях в городах-миллионниках, но и в гостевых домах в малых городах, — отметил. — Сейчас перед нами стоит задача по развитию инфраструктуры в малых городах. Решить её можно только сообща — бизнесу и регионам, и при финансовой господдержке из центра. Поддержку на ближайшие три года заложили в федеральный бюджет. Например, во Владимирской области ежегодно будет предоставлена единая субсидия от Минэка. Общий объем бюджетных средств на инфраструктурные турпроекты с учетом денег региона — более 550 млн рублей.