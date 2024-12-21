В эти выходные во Владимире пройдет рейд ДПС по пьяным водителям

В эти выходные сотрудники ДПС будут ловить пьяных водителей. Рейд пройдет во Владимире вечером в пятницу, 20 декабря, а также в ночь с субботы на воскресенье. Мероприятие призвано снизить

В эти выходные сотрудники ДПС будут ловить пьяных водителей. Рейд пройдет во Владимире вечером в пятницу, 20 декабря, а также в ночь с субботы на воскресенье. Мероприятие призвано снизить уровень аварийности в городе. В УМВД предупреждают жителей – вождение в состоянии опьянения опасно не только для самих водителей, но и для других участников дорожного движения.