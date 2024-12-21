В Кольчугино похоронили двух бойцов СВО

Мужчины были мобилизованы.

Ушли из жизни два военнослужащих из Кольчугино Владимирской области. Мужчины были мобилизованы и участвовали в специальной военной операции.Одному из мужчин было 46 лет. Его призвали в ряды Вооруженных Сил России 24 сентября 2022 года. Он погиб во время выполнения боевого задания 3 июля 2024 года. Похороны состоялись на городском кладбище 20 декабря 2024 года.Второму мужчине было 29 лет. Он мастер спорта России по морскому многоборью, служил на Дальнем Востоке. Он погиб выполняя служебный долг 3 декабря 2024 года. Его похороны прошли 19 декабря 2024 года на том же кладбище.Напомним, ранее мы писали, что