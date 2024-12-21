владимирская область
Добавить новость Добавить фирму Добавить вакансию

- Военнослужащий из Собинского района погиб в зоне СВО
- 80 человек погибли в результате пожаров во Владимирской области
- Владимирская актриса Демидова получила почетную премию
- Актрисе Владимирского академического театра драмы присудили премию за яркие роли
- Жителя Вязников судили за попытку вступить в Вооруженные силы Украины
- Мэру Владимира Дмитрию Наумову подняли зарплату на 800 тысяч рублей
- Как сделать уникальный бюджетный подарок своими руками на Новый год?
- Где во Владимире найти качественную экопродукцию и как стать партнёром крупного сетевого бизнеса?
- Таиланд согласился стать страной - партнером БРИКС
- Водитель протаранил военкомат в Гусь-Хрустальном и поджег свою машину

КРЫМ СЕЙЧАС Все новости ТОП Главное Культура Образование Происшествия Спорт Политика Экономика Здоровье Россия Москва Анекдоты нонстоп Песочница

Подчиненный - шефу: - Вы просто обязаны повысить мне зарплату! Мной интересуется уже три компании! - Хммм. И какие же? - Телефонная, газовая и электроэнергетическая. еще анекдот!




21.12.2024

В новогодние праздники во Владимире будет работать горячая линия по вопросам вывоза мусора

Главное / Тема: В новогодние праздники во Владимире будет работать горячая линия по вопросам вывоза мусора / (обновлено: ) Источник: www.6tv.ru

Итоги работы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами подвели в мэрии. В том числе обсудили и вопросы организации вывоза мусора в новогодние праздники. Начальник управления
Итоги работы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами подвели в мэрии. В том числе обсудили и вопросы организации вывоза мусора в новогодние праздники. Начальник управления охраны окружающей среды Сергей Сухопаров напомнил, как в начале года во Владимире имелись проблемы с вывозом отходов почти на всех контейнерных площадках. В этот раз, чтобы предотвратить повторение ситуации,

Загрузить фотографии по теме Вставить в блог Вставить в форум

Ваше мнение - ценность!
26.12.2024 Зачем житель Владимирской области протаранил военкомат на УАЗе?
26.12.2024 Зарплата мэра Владимира Наумова вырастет до 6,4 млн рублей в 2025 году
26.12.2024 Бастрыкин заинтересовался разрушающимся ОКН в Суздале
26.12.2024 Владимирцам рассказали, чем можно заменить алкоголь на новогоднем столе
26.12.2024 Владимирцам выплатят пенсии до Нового года
26.12.2024 Жители ЦФО считают, что высокие ставки по вкладам уберегут сбережения
26.12.2024 Александровский район начнут ликвидировать
26.12.2024 Владимир утвердил проект реконструкции аэропорта «Семязино»
26.12.2024 Житель Гусь-Хрустального по заданию мошенников въехал в здание военкомата и поджег машину
26.12.2024 В Собинке будут судить руководителя управкомпании, по вине которого слесарь лишился рук
26.12.2024 В следующем году во Владимирской области планируют строительство и ремонт 11 дорожных объектов
26.12.2024 Во владимирском Центре классической музыки пройдет «Ночь в оркестре»
25.12.2024 Инфляция во Владимирской области в ноябре 2024 года составила 8,8%
25.12.2024 Результаты областного конкурса поделок: «Экологичные помощники Деда Мороза»
25.12.2024 76-летнего владимирца подозревают в миграционных преступлениях
25.12.2024 Министр региональной безопасности Владимирской области Полузин уволился
25.12.2024 Две школы эвакуировали во Владимирской области
25.12.2024 В центре Владимира убрали пешеходный переход у стадиона «Торпедо»
25.12.2024 Жители ЦФО успели лучше других россиян подготовиться к встрече Нового года
25.12.2024 Во время ДТП в Суздальском районе пострадали два ребенка
25.12.2024 Во Владимирской области откроют «горячую линию» по вопросам вывоза мусора
25.12.2024 Во Владимирской области годовая инфляция в ноябре составила 8,8%
25.12.2024 Министерство региональной безопасности Владимирской области возглавит новый руководитель
25.12.2024 Жители Владимирской области могут сообщить о переполненных помойках на «горячую линию»
25.12.2024 Во Владимире встретили католическое Рождество
добавить сайт в поиск добавить новость добавить фирму получить почту @33live.ru вебмастерам rss-лента архив
© 2012-2014 33Live.Ru - В новогодние праздники во Владимире будет работать горячая линия по вопросам вывоза мусора
Создание сайта: Advertizio
Источники: Полный список партнеров		 наверх