В новогодние праздники во Владимире будет работать горячая линия по вопросам вывоза мусора

Итоги работы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами подвели в мэрии. В том числе обсудили и вопросы организации вывоза мусора в новогодние праздники. Начальник управления

Итоги работы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами подвели в мэрии. В том числе обсудили и вопросы организации вывоза мусора в новогодние праздники. Начальник управления охраны окружающей среды Сергей Сухопаров напомнил, как в начале года во Владимире имелись проблемы с вывозом отходов почти на всех контейнерных площадках. В этот раз, чтобы предотвратить повторение ситуации,