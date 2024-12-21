В регионе возводят новые спортивные объекты

Часть владимирцев недовольна инфраструктурой, которая может появиться возле будущего спорткомплекса.Плюс 50 объектов
В 2024 году исполнилось сто лет с момента основания первых официальных органов физической культуры и спорта Владимирской области.
– К тому же в этом году завершается федеральный проект «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». И мы можем не только подвести итоги работы за 12 месяцев, но и говорить о том, что сделано в рамках его реализации, – отметила министр физической культуры и спорта Наталья Фёдорова.
Во-первых, увеличилось число приверженцев здорового образа жизнь: если в 2018 году владимирских любителей спорта насчитывался 41%, то в 2024 их стало уже 60%.
Во-вторых, в регионе появилось более 50 новых спортивных объектов, в том числе крупных – ледовых комплексов, бассейнов и ФОКов.
В 2024 году в области открыли многофункциональную спортивную площадку в Гороховце, уличную спортплощадку в Киржаче, универсальную в Меленках и спортивную во Владимире. Также реконструировали здания спортивного комплекса в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района. В Александрове появился модульный зал для занятий боксом, а в центральном парке Владимира – универсальная современная баскетбольная площадка.
На улице Лакина в областном центре началось строительство спорткомплекса для круглогодичных занятий игровыми видами спорта.
Дорога раздора
Ёще один спортивный объект, который планируют построить во Владимире, грозит расколоть столицы региона на тех, кто за его строительство, и тех, кто против. Речь идёт о лыжном комплексе в районе парка «Дружба», точнее о дороге, которая может появиться возле него. Власти хотят построить спортивный комплекс со стадионом и спортшколой, а существующую «Лыжню Прокуророва» обещают сохранить и переоборудовать в масштабную лыжероллерную трассу. Для болельщиков в новом объекте будут созданы трибуны, фуд-корт и места отдыха. Комплекс станет полноценной частью парка, посетить который смогут все желающие.
– Если мы говорим о сегодняшней ситуации, то непосредственно сама спортивная школа находится в общеобразовательном учреждении, выделено отдельное помещение, но она достаточно удалённая от места проведения тренировочного процесса. Нам очень важно сформировать инфраструктуру для организации именно качественного тренировочного процесса, не забывая о том, что эта лыжня является ещё и излюбленным местом для активного отдыха наших граждан, – пояснила министр спорта.
Для того чтобы осуществить задуманное, нужно вывести участок парка из частной собственности, а следовательно, внести изменения в генеральный план города. Кроме того, к будущему комплексу планируют подвести дорогу, соединяющую его со всеми основными дорожными артериями города, а также с автодорогой М-7. Это стало бы хорошим подспорьем в решении вопроса с ежедневными пробками в микрорайоне.
Однако далеко не всем владимирцам идея пришлась по душе. Жители юго-западного микрорайона волнуются, что со строительством новой дороги исчезнет их излюбленное место для прогулок: судя по предложениям к генплану, дорога, скорее всего, пройдёт мимо «Русской деревни», рядом с конюшней. Именно оттуда спортсмены стартуют в сторону леса. И оттуда начинается пеший «народный» маршрут.
Кроме того, люди опасаются, что строительство дороги – первый шаг к застройке парка.
– Они хотят сначала построить вот эту дорогу, а потом ещё три. Первая дорога (она уже, в принципе, запланирована генпланом) пойдёт в сторону лугопарка «Дружба», к месту застройки многоэтажками. Вторую дорогу хотят пустить между ЖК «Дуброва Парк – 1»
и «Дуброва Парк – 2», тоже через лес, через то, что входит в гослесфонд. Третья дорога должна будет пройти вот отсюда и в сторону Благонравова, –
говорит общественник Иван Ростовцев, который посетил одно из собраний общественных слушаний.
Обращение против обращения
13 декабря в парке «Дружба» состоялся митинг в поддержку строительства нового спорткомплекса с лыжероллерной трассой. В мероприятии приняли участие спортсмены и другие жители Владимира. Во время митинга собрали подписи в поддержку строительства самого комплекса и подъездов к нему.
– Понятно, нужно наличие такого крутого спортивного объекта. Мы все это поддерживаем и, соответственно, представляем развязку аэропорт – низ – разгрузка Дубровы, – говорит руководитель велоклуба «Владимир» Андрей Трубин.
А уже 15 декабря почти на том же месте собрались активисты, выступающие против строительства этой дороги. Они тоже записали обращение к Владимиру Путину. Чьи доводы окажутся убедительнее, покажет время.
Мнение эксперта
Министр физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Фёдорова:
– К нам обращаются всероссийские федерации с просьбой подобрать площадку во Владимире, Суздале, Муроме. В уходящем году в области прошли крупные соревнования по велоспорту, спортивному ориентированию, боксу, самбо, спортивной борьбе, художественной гимнастике, бильярду и многим другим видам спорта. А среди физкультурных мероприятий в 2024-м кроме уже традиционных «Игр патриотов», «Богатырской битвы», «Кросса наций», «Лыжни России», Дня физкультурника, семейного фестиваля ГТО, Дня велосипедиста, мы впервые провели РУТС – культурный забег. Он собрал более трёх тысяч участников и стал знаковым, запоминающимся событием на стыке туризма, культуры и спорта. Конечно, все эти турниры мы обязательно проведём и в 2025 году.