В регионе возводят новые спортивные объекты

Часть владимирцев недовольна инфраструктурой, которая может появиться возле будущего спорткомплекса.

Плюс 50 объектовВ 2024 году исполнилось сто лет с момента основания первых официальных органов физической культуры и спорта Владимирской области.– К тому же в этом году завершается федеральный проект «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». И мы можем не только подвести итоги работы за 12 месяцев, но и говорить о том, что сделано в рамках его реализации, – отметила министр физической культуры и спорта Наталья Фёдорова.Во-первых, увеличилось число приверженцев здорового образа жизнь: если в 2018 году владимирских любителей спорта насчитывался 41%, то в 2024 их стало уже 60%.Во-вторых, в регионе появилось более 50 новых спортивных объектов, в том числе крупных – ледовых комплексов, бассейнов и ФОКов.В 2024 году в области открыли многофункциональную спортивную площадку в Гороховце, уличную спортплощадку в Киржаче, универсальную в Меленках и спортивную во Владимире. Также реконструи­ровали здания спортивного комплекса в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района. В Александрове появился модульный зал для занятий боксом, а в центральном парке Владимира – универсальная современная баскетбольная площадка.На улице Лакина в областном центре началось строительство спорткомплекса для круглогодичных занятий игровыми видами спорта.Дорога раздораЁще один спортивный объект, который планируют построить во Владимире, грозит расколоть столицы региона на тех, кто за его строительство, и тех, кто против. Речь идёт о лыжном комплексе в районе парка «Дружба», точнее о дороге, которая может появиться возле него. Власти хотят построить спортивный комплекс со стадионом и спортшколой, а существующую «Лыжню Прокуророва» обещают сохранить и переоборудовать в масштабную лыжероллерную трассу. Для болельщиков в новом объек­те будут созданы трибуны, фуд­-корт и места отдыха. Комплекс станет полноценной частью парка, посетить который смогут все желающие.– Если мы говорим о сегодняшней ситуации, то непосредственно сама спортивная школа находится в общеобразовательном учреждении, выделено отдельное помещение, но она достаточно удалённая от места проведения тренировочного процесса. Нам очень важно сформировать инфраструктуру для организации именно качественного тренировочного процесса, не забывая о том, что эта лыжня является ещё и излюбленным местом для активного отдыха наших граждан, – пояснила министр спорта.Для того чтобы осуществить задуманное, нужно вывести участок парка из частной собственности, а следовательно, внести изменения в генеральный план города. Кроме того, к будущему комплексу планируют подвести дорогу, соединяющую его со всеми основными дорожными артериями города, а также с автодорогой М-7. Это стало бы хорошим подспорьем в решении вопроса с ежедневными пробками в микрорайоне.Однако далеко не всем владимирцам идея пришлась по душе. Жители юго-западного микрорайона волнуются, что со строительством новой дороги исчезнет их излюбленное место для прогулок: судя по предложениям к генплану, дорога, скорее всего, пройдёт мимо «Русской деревни», рядом с конюшней. Именно оттуда спортсмены стартуют в сторону леса. И оттуда начинается пеший «народный» маршрут.Кроме того, люди опасаются, что строительство дороги – первый шаг к застройке парка.– Они хотят сначала по­строить вот эту дорогу, а потом ещё три. Первая дорога (она уже, в принципе, запланирована генпланом) пойдёт в сторону лугопарка «Дружба», к месту застройки многоэтажками. Вторую дорогу хотят пустить между ЖК «Дуброва Парк – 1»и «Дуброва Парк – 2», тоже через лес, через то, что входит в гослесфонд. Третья дорога должна будет пройти вот отсюда и в сторону Благонравова, –говорит общественник Иван Ростовцев, который посетил одно из собраний общественных слушаний.Обращение против обращения13 декабря в парке «Дружба» состоялся митинг в поддержку строительства нового спорткомплекса с лыжероллерной трассой. В мероприятии приняли участие спортсмены и другие жители Владимира. Во время митинга собрали подписи в поддержку строительства самого комплекса и подъездов к нему.– Понятно, нужно наличие такого крутого спортивного объекта. Мы все это поддерживаем и, соответственно, представляем развязку аэро­порт – низ – разгрузка Дубро­вы, – говорит руководитель велоклуба «Владимир» Андрей Трубин.А уже 15 декабря почти на том же месте собрались активисты, выступающие против строительства этой дороги. Они тоже записали обращение к Владимиру Путину. Чьи доводы окажутся убедительнее, покажет время.Мнение экспертаМинистр физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Фёдорова:– К нам обращаются всероссийские федерации с просьбой подобрать площадку во Владимире, Суздале, Муроме. В уходящем году в области прошли крупные соревнования по велоспорту, спортивному ориентированию, боксу, самбо, спортивной борьбе, художественной гимнастике, бильярду и многим другим видам спорта. А среди физкультурных мероприятий в 2024-м кроме уже традиционных «Игр патрио­тов», «Богатырской битвы», «Кросса наций», «Лыжни России», Дня физкультурника, семейного фестиваля ГТО, Дня велосипедиста, мы впервые провели РУТС – культурный забег. Он собрал более трёх тысяч участников и стал знаковым, запоминающимся событием на стыке туризма, культуры и спорта. Конечно, все эти турниры мы обязательно проведём и в 2025 году.