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21.12.2024

В России разработали новую методику, которая поможет в борьбе с тромбозом

Россия / Тема: В России разработали новую методику, которая поможет в борьбе с тромбозом / (обновлено: ) Источник: www.forsmi.ru

Российские ученые создали импортонезависимую методику анализа антикоагулянтов.
Ученые из Московского физико-технического института и Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины имени Лопухина ФМБА России разработали новую импортонезависимую методику анализа биологически активных веществ, которая будет полезна для поиска антикоагулянтов — веществ, предотвращающих образование тромбов, сообщили РИА Новости в пресс-службе МФТИ.

Антикоагулянты применяются при заболеваниях сердца, варикозном расширении вен и для профилактики послеоперационных осложнений. Из-за высокого риска тромбоза некоторым пациентам жизненно необходим постоянный прием антикоагулянтов. Они также могут вызывать нежелательные для организма эффекты: аллергические реакции, кровотечения, боли в животе и другие. Поэтому ученые продолжают искать новые, более эффективные и безопасные медикаменты.

Для исследований необходимы простые, дешевые и притом эффективные методы биохимического анализа, показывающие влияние изучаемых субстанций на свертываемость крови. Ученые из МФТИ и ФНКЦ ФХМ имени Лопухина ФМБА России предложили экономически доступные методики такого анализа на основе массовых тестов, используемых во всех клинико-диагностических лабораториях.

"Мы разработали методику биохимического анализа веществ, проявляющих антикоагуляционные свойства, которая основана на клинических тестах, широко применяемых для оценки свертываемости крови у пациентов. Все необходимые для анализов реактивы и оборудование — отечественного производства", — рассказал доцент кафедры молекулярной и трансляционной медицины МФТИ Валентин Манувера.

По его словам, разработанная методика позволяет обнаружить вещества-антикоагулянты в самых разных смесях, а также провести первичный анализ их влияния на свертывание крови.

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