В Вязниках пьяные молодые девушки обокрали автомат с мягкими игрушками

22-летние пьяные девушки обокрали автомат-хватайку в Вязниках. Они похитили мягкие игрушки после нескольких неудачных попыток выиграть зверюшку с помощью манипулятора. Об этом рассказали в

22-летние пьяные девушки обокрали автомат-хватайку в Вязниках. Они похитили мягкие игрушки после нескольких неудачных попыток выиграть зверюшку с помощью манипулятора. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД области. Все произошло в середине декабря. Одна девушка из Коврова, другая – из Суздальского района. В Вязники их привело желание увидеться с подругой. Вечером троица отправилась в магазин за