Владимирская фарм компания похитила деньги, изготавливая протезы

Фирма разработала более 20 некачественных протезов нижних конечностей для Фонда пенсионного и социального страхования.

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело против бывшего управляющего фармацевтической компании ООО «ИНТРА». Фирма разработала более 20 протезов нижних конечностей для Фонда пенсионного и социального страхования, используя дешевые и некачественные материалы, что не соответствовало условиям контрактов. Подробности уточнила региональная прокуратура.Ущерб составляет более 2,1 млн рублей. Ленинский районный суд города Владимира вскоре рассмотрит это дело. Обвиняемый признал свою вину и уже возместил причиненный ущерб.Напомним, ранее мы писали, что