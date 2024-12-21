Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Заксобрании.

Владимирская область увеличит выплаты к Дню Победы в 2025 году. Как сообщает пресс-служба правительства региона, инвалиды и участники Великой Отечественной войны, узники, блокадники и жители осажденного Севастополя получат по 20 тыс. рублей. Труженики тыла и инвалиды боевых действий – по 15 тыс. рублей, а «дети войны» – 1500 рублей.Также предлагается увеличить выплаты вдовам ветеранов и родителям погибших военнослужащих до 7 тыс. рублей. Законопроект сейчас находится на рассмотрении в Заксобрании. В 2024 году выплаты получили 60 тыс. человек, их размер составил 10 тыс. рублей для первых двух категорий и 1251 рубль для «детей войны».Напомним, ранее мы писали, что