Владимирская область заняла 4 место в рейтинге тур-привлекательности

Среди регионов ЦФО.

Владимирская область заняла 4 место в индексе туристической привлекательности по Центральному федеральному округу. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.Соперниками региона в рейтинге стали Ярославская и Московская области, занявшие третье и второе места соответственно, в то время как первое место удерживает Москва.В 2024 году турпоток во Владимирской области увеличился на 26%, за 9 месяцев в области отдохнули почти 1,5 миллиона человек. Примечательно, что число туристов, прибывших в Владимир в июне, возросло на 30%, а в Суздаль – на 53%.Напомним, ранее мы писали, что водный туризм может объединить Владимирскую область с Москвой.