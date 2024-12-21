Владимирские энергетики обнаружили новый дефект на теплопроводе

Жители Ленинского и Октябрьского районов были почти сутки без тепла и горячей воды.

Правительство Владимирской области сообщает о обнаружении нового дефекта на магистральном теплопроводе в районе улиц Верхне-Лыбедская и Гороховая. Специалистам для устранения проблемы потребуется заменить отвод диаметром 800 мм. Работы планируется завершить до 19:00 20 декабря.Ранее Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» проводил ремонтные работы на тепловых сетях, в результате чего жители Ленинского и Октябрьского районов были почти сутки без тепла и горячей воды. Полный список адресов с отключениями доступен