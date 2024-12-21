Владимирский губернатор Авдеев оценил прямую линию Путина

Экономика страны работает на полную мощность, что важно для выполнения боевых задач и улучшения жизни граждан.

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев в видеообращение прокомментировал прямую линию президента Владимира Путина, подчеркнув, что она была адресована как гражданам России, так и международному сообществу. Он отметил, что экономика страны работает на полную мощность, что важно для выполнения боевых задач и улучшения жизни граждан.Авдеев обозначил приоритетные задачи для регионов, такие как поддержка населения и решение насущных проблем, включая коммунальные неполадки и нехватку врачей. Он также обсудил важность взаимодействия с военнослужащими на передовой и акцентировал внимание на приоритетах для будущих лет — семьях, детях и благополучии домохозяйств с реализацией национальных проектов.Напомним, ранее мы писали, что