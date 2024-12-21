Во Владимира подрядчика накажут за срыв замены лифтов в многоэтажках

Подрядчику грозит штраф в 300 тысяч рублей.

Во Владимире прокуратура оштрафует Щербинский лифтостроительный завод за неисполнение сроков контракта на капремонт и замену лифтового оборудования в многоквартирных домах. Как сообщает пресс-служба ведомства, работы на объектах по улицам Балакирева, Батурина, Белоконской, Верхняя Дуброва и Комиссарова должны были завершиться еще в октябре, однако подрядчик не успевает до конца года.Контракт стоимостью более 730 миллионов рублей был заключен в марте, но сроки по ряду домов в областном центре истекли 21 октября, а в других городах — до 1 декабря. После вмешательства прокуратуры два должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, а подрядчику грозит штраф в 300 тысяч рублей.Также прокуратура сообщила о такой же проблеме с компанией ООО «Метеор Сигма Лифт», которая задерживает завершение работ за 430 миллионов рублей, планировавшихся к сдаче в ноябре.