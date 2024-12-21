Во Владимире без тепла остались более тысячи домов

Тепла не будет сутки.

Владимирский филиал ПАО «Т Плюс» сообщает о приостановке подачи теплоносителя в более чем тысячи домов с 7 часов утра 20 декабря до 6 часов утра 21 декабря. Причиной стало возникновение внештатной ситуации на сетях в районе улиц Верхне-Лыбедская и Гороховая, вызванное повышением температуры в трубах из-за резкого похолодания.В результате линейного расширения стали образовался дефект в магистральной трубе. Специалисты Владимирских тепловых сетей уже начали работы по устранению повреждений, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение в условиях морозов. Ремонтные работы необходимы для дальнейшей безопасной эксплуатации тепломагистрали и сохранения качественного отопления и горячей воды для жителей города. Список домов, помывших под отключение можно найти .