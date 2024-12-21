Во Владимире ищут дом слепому хаски, которого выбросили на стройку под Ковровом

Рома – слепой хаски, которого подкинули на стройку под Ковровом. Он живет в приюте «Дорога добра» с конца октября, куда его забрали волонтеры. На стройке пес едва не погиб: несколько раз

Рома – слепой хаски, которого подкинули на стройку под Ковровом. Он живет в приюте «Дорога добра» с конца октября, куда его забрали волонтеры. На стройке пес едва не погиб: несколько раз падал в ямы и случайно лез под технику. А местный сторож вовсе грозился избавиться от собаки. Волонтеры назвали хаски Ромео за его общительность и любвеобильность.