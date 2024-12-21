Во Владимире ищут перевозчика для маршрутов №7С, 11С, 25 и 39

Важно, чтобы автобусы были низкопольными и соответствовали общему городскому дизайну.

Мэрия Владимира объявила о поиске перевозчиков для четырех городских автобусных маршрутов: №7С, 11С, 25 и 39. Информация опубликована на сайте госзакупок.Важно, чтобы автобусы были низкопольными и соответствовали общему городскому дизайну. Решение о выборе компании для маршрута №39 будет принято на следующей неделе, а для остальные маршрутов – после новогодних праздников. Отметим, что сейчас маршруты обслуживает «Владимирпассажиртранс».Напомним, ранее мы писали, что