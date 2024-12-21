Во Владимире ушел из жизни заслуженный художник Анатолий Кувин

Его работы выставляются в известных музеях, таких как Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина.

17 декабря на 94-м году жизни скончался Анатолий Иванович Кувин — известный советский и российский художник-живописец, представитель Владимирской школы живописи. Об этом сообщили в министерстве культуры Владимирской области.Анатолий Кувин родился 29 ноября 1931 года в селе Угор. Он стал членом Союза художников СССР в 1977 году и с тех пор активно участвовал в более чем 150 выставках, включая международные. Его работы находятся в известных музеях, таких как Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина.Министерство культуры региона выразило свои соболезнования родным и близким художника, отметив, что его уход — невосполнимая потеря для отечественной живописи. Прощание с Анатолием Кувиным состоится 19 декабря в Вознесенском храме во Владимире.