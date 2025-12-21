Завтра, 22 декабря, во Владимирской области утром местами туман и днём +2 °С. Во второй половине дня температура опустится до -7 °С. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица.

Завтра, 22 декабря, во Владимирской области утром местами туман и днём +2 °С. Во второй половине дня температура опустится до -7 °С. Ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Владимирские энергетики готовы к смене погоды – в составе 47 бригад «Владимирэнерго» 214 работников и 92 единицы спецтехники. По данным Владгидрометцентра, 23 декабря, температура воздуха ночью -15…-10°С,