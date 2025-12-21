Росреестр сформировал перечень из 684 участков, пригодных для строительства частных и многоквартирных домов в регионе.

Во Владимирской области определили территории с высоким потенциалом для жилищного строительства. Об этом сообщили в пресс-центре регионального правительства по итогам встречи с руководством Управления Росреестра.В рамках проекта «Земля для стройки» в оборот планируется вовлечь 684 земельных участка общей площадью более 1851 га. Основная часть земель — 655 участков площадью около 1617 га — предназначена для индивидуального жилищного строительства. Под возведение многоквартирных домов выделено 29 территорий, чья общая площадь превышает 233 га.Кроме того, специалисты ведомства используют беспилотники для дистанционного земельного контроля. С начала 2025 года при помощи БПЛА в регионе обследовали уже 1626 участков. Также в рамках профильного нацпроекта во Владимирской области выявлено 12 перспективных площадок для развития туризма.