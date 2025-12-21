Жители Муромского округа будут чаше вспоминать о своих земляках-героях.

Жители Муромского округа будут чаше вспоминать о своих земляках-героях.МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ БОГАТОВСовсем недавно на карте Мурома появились четыре новые улицы, которые носят имена участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза. Речь идёт о территории в районе деревни Александровка.– Новые названия станут вечным напоминанием нам, жителям, о подвигах наших земляков. Эту традицию будем продолжать по мере появления новых улиц. Таким образом мы увековечим имена всех муромлян, награждённых Звездой Героя, – сказал глава округа Муром Евгений Рычков.Первая улица носит имя Николая Богатова. Родился он в 1923 году в селе Поздняково Муромского уезда (ныне Навашинский район Нижегородской области) в крестьянской семье. Образование – начальное. Работал в колхозе трактористом.В армию Николая Павловича призвали в мае 1942 года. Тогда же он окончил курсы механиков-водителей танка, а в 1943-м попал в действующую армию. Боевое крещение Богатов получил на Воронежском фронте в июле 1943 года. Это было в боях на южном участке Курской дуги, где его корпус в составе 1-й танковой армии сдерживал натиск крупной группировки противника, которая пыталась прорваться к городу Обояни.Именно за участие в этих боях механик-водитель танка Т-34 получил свою первую боевую награду – медаль «За отвагу».«После гибели командира танка и членов экипажа не растерялся, встал к пушке своего танка и мужественно отражал атаку немецких танков. Только после боя вывел свою машину в полной исправности, вынес с поля боя тело убитого командира и похоронил его», – говорится в наградном листе.Но особо отличился сержант Богатов во время Львовско-Сандомирской наступательной операции, когда переправлялся через реку Вислу в Польше.8 августа 1944 года он перекинул свой танк на левый берег Вислы неподалёку от деревни Доротка и уже на следующий день на нём под командова¬нием лейтенанта Петрова первым вырвался в атаку. Много тогда орудий противника было уничтожено гусеницами Т-34, которым управлял механик-водитель Богатов: пушки, пулемётные точки и даже два самоходных орудия «Фердинанд».Но в том неравном бою враг смог подбить танк, а командир роты был убит. На подбитой машине Богатов продолжал давить противника.За отличие в этой операции Николай Богатов был награждён орденом Красной Звезды и представлен к званию Героя Советского Союза.ВДОХНОВЛЯЛ БОЙЦОВ ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМПараллельно улице Богатова идёт улица, названная в честь ещё одного Героя СССР Александра Павловича Дмитриева. Родился он в 1910 году в Иваново-Вознесенске. Трагический 1920 год, когда не стало отца, привёл семью в деревню Окшово Владимирской области, где юный Дмитриев получил семилетнее образование. В 1925 году он отправился к старшему брату в Муром, начав трудовой путь учеником слесаря на спиртоводочном заводе, откуда быстро поднялся до квалифицированного специалиста и председателя заводского комитета. В 1928 году юноша вступил в ВКП(б) – КПСС, а в сентябре 1940-го судьба привела его в Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).Но учёбу прервала Великая Отечественная война.Уже в июле 1941 года Дмитриев был зачислен в Красную армию. Пройдя ускоренные курсы политсостава при Военно-политической академии, он возглавил политотдел танкового училища в Сызрани. А уже в апреле того же года Александра направили в действующую армию, где на посту начальника политотдела 195-й танковой бригады он принял первое боевое крещение и получил свою первую контузию.С марта 1943 года Дмит¬риев возглавил политотдел 55-й гвардейской танковой бригады, с которой прошёл все фронтовые испытания вплоть до взятия Берлина и освобождения Праги.С 16 по 30 апреля 1945 года, когда бригада прорывалась к Берлину, Дмитриев неизменно находился на передовой, вдохновляя бойцов и командиров личным примером. За эти дни бригада уничтожила восемь танков, три самоходные установки, один самолёт, семь бронемашин и сорок автомобилей, освободила три тысячи советских военнопленных и захватила несчётное количество трофеев.За исключительные заслуги 27 июня 1945 года Александру Дмитриеву было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.После войны он продолжил службу в армии, находясь в составе группы советских оккупационных войск в Германии. В последние годы своей воинской карьеры, с марта 1966 года, он занимал ответственную должность члена Военного совета – начальника политуправления Северо-Кавказского военного округа, а также был избран депутатом верховных советов Армянской ССР и РСФСР.Жизнь Александра Павловича оборвалась в 1969 году.ЛЕГЕНДА НЕБА И МОРЯСледующая улица носит имя гвардии лейтенанта Виктора Бударагина.Виктор появился на свет 11 февраля 1919 года в Астрахани в семье служащего.В 1930 году его семья переехала в Муром, где мальчик продолжил обучение в средней школе № 13. А потом решил освоить профессию кузнеца и поступил в кузнечную группу школы ФЗУ при заводе имени Орджоникидзе. В 1937 году юноша продолжил образование в металлургическом техникуме в Выксе Горьковской области.В сентябре 1939 года Виктор Бударагин попал в военно-морской флот, где окончил школу младших авиаспециалистов военно-воздушных сил Балтийского флота. В качестве воздушного стрелка-радиста он участвовал в Советско-финляндской войне 1939–1940 годов.С началом Великой Отечественной Бударагин отправился на фронт, служил в 12-й истребительной авиационной эскадрилье. В начальный период войны краснофлотец совершил 120 боевых вылетов в качестве стрелка-радиста, участвовал в потоплении сторожевого корабля, за что был удостоен ордена Красного Знамени. Летом 1942 года Бударагин получил боевое ранение.После госпиталя Виктор был направлен на ускоренные курсы лётчиков-наблюдателей, по окончании которых стал штурманом в экипаже сержанта Евграфова. Вместе они совершили десятки вылетов на судне МБР-2.В одном из таких вылетов в районе Хельсинки им удалось «расшифровать», когда и как передвигается вражеский транспорт, и эти ценные сведения помогли нанести сильный удар по морским коммуникациям противника.Вместе бойцы летали до августа 1944 года, пока не погиб Евграфов. За это время отважный экипаж уничтожил в море торпедными атаками четыре вражеских судна, а также наносил точные бомбовые удары по складам и морским базам противника.В ночь на 17 января 1944 года во время операции по снятию блокады Ленинграда экипаж Бударагина совершил пять боевых вылетов для бомбардировки укреплённого узла противника в городе Ропше.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии лейтенанту Бударагину Виктору Александровичу присвоено звание Героя Советского Союза.НЕ ПОТЕРЯЛ В БОЮ НИ ОДНОЙ МАШИНЫМихаил Васильевич Копытин, в честь которого именована четвёртая улица нового микрорайона, родился в Муроме в 1905 году.В 1936 году он окончил восемь классов средней школы, а ещё через год – курсы паровозных машинистов Казанской железной дороги. Около трех лет Михаил проработал помощником машиниста в паровозном депо станции Муром.В 1940 году был призван в армию, а в 1941-м окончил автобронетанковое мотоциклетное училище в городе Борисове Минской области.С июня 1941 года юноша находился в действующей армии на Западном фронте. С октября по декабрь был механиком-водителем 27-й танковой бригады, участвовал в обороне Москвы. В боях под Ельней был тяжело ранен. В январе 1943 года вновь вернулся в действующую армию.Особо отличился Копытин во время Львовско-Сандо¬мир¬ской наступательной операции.В бою за станцию Жохув под Польшей (3–4 августа 1944 года) один из мотострелковых батальонов бригады оказался в окружении. По своей инициативе Копытин с пятью танками прорвался на помощь, обеспечив выход батальона к своим частям. В этом бою его танковый отряд, не потеряв ни одной своей машины, уничтожил две «Пантеры», три танка Т-4, два самоходных орудия, бронетранспортер и более 100 вражеских солдат и офицеров. Кроме того, он захватил исправный танк Т-3.23 сентября 1944 года за умелое командование подразделением, мужество и героизм, проявленные в боях, Копытину Михаилу Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза, вручены орден Ленина и медаль «Золотая Звезда».