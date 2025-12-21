Суздаль стал самым популярным направлением для туристов среди малых городов России. За год его посетили 1,3 миллиона гостей. Такой интерес связан с интересом к историческому наследию,

Суздаль стал самым популярным направлением для туристов среди малых городов России. За год его посетили 1,3 миллиона гостей. Такой интерес связан с интересом к историческому наследию, аутентичной архитектуре и народным ремёслам. Об этом изданию Readovka рассказали в Российском союзе туриндустрии. Напомним, в этом году Суздаль посетили отец американского миллиардера Илона Маска – Эррол Маск, пресс-секретарь