Из пяти самых актуальных вопросов, с которыми обратились жители Владимирской области на прямую линию Владимира Путина, лекарственное обеспечение. Эта же тема звучала на прямой линии президента в прошлом году. В этот раз больше всего жалоб, связанных с доступностью препаратов, поступило на прямую линию президента из Владимирской области, Томской, Ивановской, Волгоградской областей и Республики Саха (Якутия).