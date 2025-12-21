В Областном клиническом онкологическом диспансере во Владимире помещения лаборатории переоборудовали под дневной стационар химиотерапии. Мощность – 20 коек. Средства на капитальный

В Областном клиническом онкологическом диспансере во Владимире помещения лаборатории переоборудовали под дневной стационар химиотерапии. Мощность – 20 коек. Средства на капитальный ремонт были направлены из областного бюджета. Для онкологических пациентов организовали комфортное пространство для получения медицинской помощи. Открыли новые палаты с функциональными кроватями, системой вызова медицинских работников и современной бытовой техникой. Отремонтировали холлы, приобрели новое