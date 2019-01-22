Полицейские рассказали присутствующим о правовых последствиях употребления и распространения наркотиков...

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОНК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве организовано и проведено профилактическое мероприятие с учащимися 10-х классовМероприятие состоялось для учащихся и педагогов ГБОУ Школа с углубленным изучением английского языка №1315 по адресу: г. Москва, Конаковский пр., д.5., в котором приняли участие 70 несовершеннолетних.Полицейские рассказали присутствующим о правовых последствиях употребления и распространения наркотиков, подробно разъяснили такие понятия как «сбыт», «незаконное хранение без цели сбыта», «перевозка». Особое внимание уделили административной ответственности, рассказав, какое наказание предусмотрено за потребление наркотических средств или психотропных веществ.Затем поилцейские довели информацию о манипуляциях, которые используют наркоторговцы с целью вовлечения подростков в незаконный оборот наркотиков, ресурсах обращения за помощью в случае выявления противоправных действий в сфере их незаконного оборота.Далее участникам был продемонстрирован профилактический фильм «Неверный шаг», который впоследствии ребята и взрослые с увлечением обсуждали.Мероприятие прошло в интерактивной форме, присутствующие задавали интересующие вопросы по теме профилактики употребления наркотиков.УНК ГУ МВД России по г. Москве