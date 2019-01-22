В городе произошла коммунальная авария

В городе произошла коммунальная аварияВо Владимирской области произошла очередная коммунальная авария. Ранним утром 22 января на пульт диспетчера МЧС поступило сообщение об отключении холодного водоснабжения. Без воды остались 9 домов в Костерево. В многоэтажках живут 1600 человек.Устранить прорыв удалось за 2 часа. На месте работали бригады МУП «Костеревские коммунальные системы». Сейчас водоснабжение восстановлено в полном объеме.