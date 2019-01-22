По данным исследования, проведённого социологическим институтом Forsa, 73% жителей Германии высказались в поддержку строительства российского газопровода Северный поток-2.

По данным исследования, проведённого социологическим институтом Forsa, 73% жителей Германии высказались в поддержку строительства российского газопровода "Северный поток-2".Отмечается, что 73% жителей страны заявили, что строительство газопровода — верное решение. Также 67% респондентов считают проект безопасным.Негативно к "Северному потоку-2" относятся лишь 16% опрошенных, сообщает телеканал "Россия 24". Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что реализацию указанного проекта не удастся остановить санкциями США.