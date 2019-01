В конце прошлого года компания Google выпустила приложение для цифрового благополучия (Digital Wellbeing), которое отображает статистику использования смартфона и позволяет ограничить количество времени, проводимого в тех или иных программах. Похожую функцию — Screen Time для подсчета активности — внедрила Apple в iOS 12.

В конце прошлого года компания Google выпустила приложение для "цифрового благополучия" (Digital Wellbeing), которое отображает статистику использования смартфона и позволяет ограничить количество времени, проводимого в тех или иных программах. Похожую функцию — Screen Time для подсчета активности — внедрила Apple в iOS 12.Однако Digital Wellbeing доступна только на устройствах с последней версией Android — 9.0 (Pie) и выше. Недоработку исправляет ActionDash — независимая утилита от автора Action Launcher и Tweet Lanes. Она отслеживает буквально все: общее количество экранного времени, число разблокировок смартфона и полученных уведомлений, а также время использования мессенджеров, социальных сетей, браузера и других программ.Introducing ActionDash! A device usage visualizer that takes the Digital Wellbeing app as a starting point, brings it to all Android devices, and greatly enhances it with deeper insights & customizations!Info: https://t.co/Od8okIkUzxInstall: https://t.co/uckeyDTQ0X pic.twitter.com/2soGH5d11q— Chris Lacy (@chrismlacy) 18 января 2019 г.Что важно, новинка совместима со старыми Android-устройствами (начиная с Lollipop 5.0, вышедшей в 2014-м) и поддерживает функции, которые пока не были внедрены в Digital Wellbeing. Благодаря ActionDash, например, можно узнать, как много времени тратится на ленту Instagram, или сколько оповещений присылает WhatsApp в сутки.Как говорит создатель ActionDash Крис Лейси, собираемые программой данные никогда не покидают устройства, не пересылаются ни ему, ни третьим лицам. Однако при желании в настройках можно указать, чтобы резервная копия сохранялась на "Диске Google", Dropbox или карте памяти.∎Ранняя версия Android 10 Q: темное оформление, десктопный режим читайте такжеActionDash доступна для бесплатного скачивания из Google Play. За доступ к ряду функций (темная тема оформления, бэкапы, детальная статистика использования) разработчик просит $7, или примерно 249 рублей.