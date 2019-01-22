Северная Корея хранит баллистические ракеты на тайной базе. Об этом сообщает расположенный в Вашингтоне Центр стратегических и международных исследований. По заявлениям аналитиков, в их распоряжении имеются спутниковые снимки базы Сино-Ри.

Северная Корея хранит баллистические ракеты на тайной базе. Об этом сообщает расположенный в Вашингтоне Центр стратегических и международных исследований. По заявлениям аналитиков, в их распоряжении имеются спутниковые снимки базы Сино-Ри. Это примерно в двухстах километрах от границы Северной и Южной Кореи. И якобы база активна, а хранящиеся на ней ракеты могут легко достигнуть Японии, Южной Кореи или американского острова Гуам в Тихом океане.Официально Пхеньян обещает провести ядерное разоружение Корейского полуострова,напоминает телеканал "Россия 24". В скором времени лидер КНДР Ким Чен Ын должен встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.