Анфиса Чехова переживает большой стресс, который вызван страхом. Телеведущей никто не угрожает, но девушка постоянно на нервах, даже в общении со знакомыми людьми и коллегами.

АнфисаЧехова переживает большой стресс, который вызван страхом. Телеведущей никто неугрожает, но девушка постоянно "на нервах", даже в общении со знакомыми людьмии коллегами."Этовызвано усталостью, которая накопилась у нее за несколько лет, – уверена . – Многие современные люди относятся несерьезно к такому понятию какэмоциональное истощение, а напрасно. Ведь именно оно несет физическоенедомогание. Когда усталость копится, это не проходит само собой. Уже недостаточнопросто выспаться. Нужна смена обстановки, полное отключение от привычного ритмажизни, от социальных сетей, общения. Только так организм может восстановиться ина это ему нужно две-три недели".Пословам ясновидящей, Анфиса пренебрегала советами докторов и продолжалаработать. В результате усталость накопилась и Чехова стала чаще болеть, сильнопохудела. "Она хотела сбросить вес, но не таким же образом! Как это частобывает, мысли материальны. А потеря веса – не только внешний признак. Этоозначает, что у организма недостаточно сил для того, чтобы бороться даже с элементарнымнедомоганием", – сказала она.Чеховабуквально разучилась нормально разговаривать с родными и близкими людьми, коллегами– они жалуются на повышенную нервозность и раздражительность телеведущей. "Явижу, что в ближайшее время Анфисе все же придется обратиться за помощью кмедикам и даже лечь в стационар. В ее случае это единственная возможностьприйти в себя и восстановить силы. Под присмотром врачей ей удастся поправитьздоровье и вернуть себе свое нормальное состояние, снова стать той улыбчивой ивеселой Анфисой Чеховой, которую мы все знаем", – успокоила Саона.