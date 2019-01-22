Очередной снимок, опубликованный в Instagram известной певицей Ани Лорак,
вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Часть фанатов решили, что жизнь
прошлась катком по артистке.
Очередной снимок, опубликованный в Instagram известной певицей Ани Лорак,
вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Часть фанатов решили, что жизнь
"прошлась катком" по артистке.
Лорак сфотографировалась без макияжа, в домашнем наряде -
простой клетчатой рубашке. Большинство поклонников отметили, что певица отлично
выглядит и восхитились естественной красотой артистки.
Однако некоторые украинские пользователи – видимо, все еще
обиженные на то, что артистка предпочла работать в России – занялись
выискиванием недостатков. Кто-то решил, что черты лица Лорак явно изменились и
заподозрил, что звезда сделала очередную пластическую операцию.
Лорак упрекнули в излишней любви к "уколам
красоты", назвав ее лицо "ходячей рекламой для ботокса". "А
девочка повзрослела. Жизнь пройшлась по ней катком, когда не ждали. Жаль
ее", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Однако нападки критиков никак не повлияли на настроение
артистки и не поколебали настоящих поклонников. Даже сообщения о затянувшемся разводе
певицы с мужем только добавляют ей популярности. Днем ранее Ани благодарила
своих фанатов за верность – число подписчиков микроблога достигло 5
миллионов.
опубликовала видео, где предстала перед подписчиками в
мини-шортах. Фанаты не столько слушали адресованные им слова любви, сколько
восторгались идеальной фигурой Ани Лорак.