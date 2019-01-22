Очередной снимок, опубликованный в Instagram известной певицей Ани Лорак, вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Часть фанатов решили, что жизнь прошлась катком по артистке.

Очередной снимок, опубликованный в Instagram известной певицей Ани Лорак,вызвал неоднозначную реакцию поклонников. Часть фанатов решили, что жизнь"прошлась катком" по артистке.Лорак сфотографировалась без макияжа, в домашнем наряде -простой клетчатой рубашке. Большинство поклонников отметили, что певица отличновыглядит и восхитились естественной красотой артистки.Однако некоторые украинские пользователи – видимо, все ещеобиженные на то, что артистка предпочла работать в России – занялисьвыискиванием недостатков. Кто-то решил, что черты лица Лорак явно изменились изаподозрил, что звезда сделала очередную пластическую операцию.Лорак упрекнули в излишней любви к "уколамкрасоты", назвав ее лицо "ходячей рекламой для ботокса". "Адевочка повзрослела. Жизнь пройшлась по ней катком, когда не ждали. Жальее", – пишут комментаторы (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).Однако нападки критиков никак не повлияли на настроениеартистки и не поколебали настоящих поклонников. Даже сообщения о затянувшемся разводепевицы с мужем только добавляют ей популярности. Днем ранее Ани благодариласвоих фанатов за верность – число подписчиков микроблога достигло 5миллионов.опубликовала видео, где предстала перед подписчиками вмини-шортах. Фанаты не столько слушали адресованные им слова любви, скольковосторгались идеальной фигурой Ани Лорак.