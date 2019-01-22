Лондонский Арсенал проявляет интерес к полузащитнику мадридского Реала и сборной Колумбии Хамесу Родригесу. Канониры готовы предложить колумбийцу арендное соглашение. Сделка может состоятся в летнее трансферное окно.

Лондонский "Арсенал" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" и сборной Колумбии Хамесу Родригесу. "Канониры" готовы предложить колумбийцу арендное соглашение. Сделка может состоятся в летнее трансферное окно.Роригес на данный момент выступает на правах аренды за мюнхенскую "Баварию", срок которой истекает как раз через полгода. Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Independent, сам колумбиец намерен побороться за место в составе "сливочных". Однако иного мнения руководители мадридского клуба – они не рассчитывают на Хамеса и намерены расстаться с ним.Напомним, что Родригес выступает за "Баварию" с лета 2017 года. Тогда аренда колумбийца обошлась немецкому клубу в 13 миллионов евро. По условиям соглашения между командами мюнхенцы имеют приоритетное право на выкуп игрока за 42 миллиона евро, но боссы "Баварии" не планируют активировать данный пункт.