Эксперименты с турникетами в общественном транспорте продолжаются. Теперь автоматизированная система оплаты проезда введена уже на нескольких маршрутах. Устройства установлены в автобусах с номерами: 9С, 22С, 28, 55С, а также части автобусов маршрута № 7С.

Эксперименты с турникетами в общественном транспорте продолжаются. Теперь автоматизированная система оплаты проезда введена уже на нескольких маршрутах. Устройства установлены в автобусах с номерами: 9С, 22С, 28, 55С, а также части автобусов маршрута № 7С. Сейчас идёт тестовая эксплуатация системы. Она необходима для определения работоспособности оборудования, и его программного обеспечения. В настоящее время тестируется только возможность оплаты проезда за наличный расчет.