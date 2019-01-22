Золотой голос страны официально был женат только один раз – на дочери своего продюсера Светлане Шпигель. Потом у него были отношения с Оксаной Федоровой, Софи Кальчевой, Викторией Лопыревой. Но самым ярким можно считать двухлетний роман с Анастасией Волочковой. На праздновании ее 43-летия корреспондент Дни.Ру и встретился с Николаем.

"Золотой голос" страны официально был женат только один раз – на дочери своего продюсера Светлане Шпигель. Потом у него были отношения с Оксаной Федоровой, Софи Кальчевой, Викторией Лопыревой. Но самым ярким можно считать двухлетний роман с Анастасией Волочковой. На праздновании ее 43-летия корреспондент "Дни.Ру" и встретился с Николаем.Николай, вы постоянно в работе – концерты, съемки, корпоративы. Поэтому даже на празднования дня рождения Анастасии Волочковой пришли только на полчаса. Кстати, ждете ее свадьбу, которая должна состояться в этом году?Я запутался с Настиных возлюбленных (смеется)! Могу только сказать, что она – очень горячая, неподражаемая девушка. И я с удовольствием провел бы ее свадьбу! Не бывает бывших отношений, поймите. Настя – одна из тех девушек, с которой мне удалось сохранить теплые, дружеские и очень доверительные отношения. А со остальными как-то не сложилось...Все-таки когда и Вы, наконец, будете счастливы в браке?Мне Глоба предсказал, что после 42-х я обрету свое счастье. Мне очень тяжело его найти. К тому же я понимаю, что это должно быть не просто "химическое" увлечение, это должен быть родной человек, который окружит меня заботой, пониманием. К тому же я не бедный артист, вы же понимаете. Может быть я вообще женюсь на иностранке не из сферы шоу-бизнеса, которая не знает, кто такой Николай Басков. Кстати, я заметил любопытную тенденцию: расстаюсь с одной – она удачно выходит замуж, расстаюсь с другой – беременеет.О какой свадьбе мечтаете?Пышной! Если делать ее скромной, то половина друзей обидится. Да и делать скромную свадьбу – это остаться без подарков! Мою свадьбу будут транслировать в прямо эфире по телевизору (смеется). А вести обещал ее...Неужели Киркоров?Галкин!