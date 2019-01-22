Празднование 43-летия балерины растянулось на два дня. В воскресенье ее поздравляли дочь Ариадна, бывший муж Игорь Вдовин и нынешний возлюбленный, имя которого общественность пытается выяснить даже по полоскам на носках и часам. А в понедельник в грузинском ресторане Мегрелия артистка собрала близких друзей. Среди них оказался и корреспондент Дни.ру.

Празднование 43-летия балерины растянулось на два дня. В воскресенье ее поздравляли дочь Ариадна, бывший муж Игорь Вдовин и нынешний возлюбленный, имя которого общественность пытается выяснить даже по полоскам на носках и часам. А в понедельник в грузинском ресторане "Мегрелия" артистка собрала близких друзей. Среди них оказался и корреспондент "Дни.ру".Первым на торжество пришел (первым же и ушел, ибо спешил на корпоратив) Николай Басков с огромным букетом любимых Настей белых роз – подобным тем, что дарят ему самому. Они знакомы более 20 лет – еще со времени службы обоих в Большом театре. И с тех пор не пропускают дней рождения друг друга. Кстати, на Волочковой в этот вечер были эффектные сережки, подаренные Басковым.В этот раз "золотой голос" вручил имениннице всегда нужные деньги. Волочковой с ее страстью к показной роскоши они явно не повредят. "Я, хотя и нахожусь уже много лет на заслуженном отдыхе, пенсию не получаю. Не могу ее оформить, потому что трудовая книжка до сих пор лежит в Большом театре", – призналась Настя корреспонденту "Дни.ру". Сколько именно дал император российской эстрады королеве шпагатов, он уточнять не стал. Но заметил, что "сумма хорошая – на две приличные сумочки хватит".Его перебил Никита Джигурда, с порога став рычать на весь ресторан: "Богиня Волочкова, Богиня Волочкова", на ходу сочиняя оду имениннице с бойкими рифмами к слову "звезда". "Дашенька моя вам кланяется", – уверял Раневскую Симеонов-Пищик в чеховском "Вишневым саде". "Маринка тебе из Парижа привет передает, – подбежал к виновнице торжества Джигурда. – Там дети, соревнования, тренировки". И с этими словами стал метать перед Настей литровые бутылки коньяка в виде Эйфелевой башни. Для разведенных женщин на пятом десятке это всегда нужный подарок!Алкоголь (водку имени себя) балерине подарил и художник Никас Сафронов. И без картины, разумеется, не обошлось. "У меня полотен от Никаса уже так много, что в этом ресторане месте бы всем даже не нашлось", – хихикнула довольная Настя и попросила всех к уставленному яствами и питиями столу.Но только налили дорогие гости по чарочке за здоровье именинницы, как в грузинский ресторан пришли знакомые балерины из солнечной Армении. Они подарили дамское белье хорошей марки – и как только с размером угадали!Презенты были все практичные. Всегда стильная Алена Кравец вручила эксклюзивный аромат из своей коллекции и обещала для балерины создать персональный парфюм из готовящейся лимитированной коллекции для звезд.Другие приглашенные одаривали балерину расшитыми бисером варежками и парфюмированными свечами для шикарного особняка. Самым символичным оказался набор книг – биография Майи Плисецкой, перед которой Настя преклоняется, иллюстрированная "Божественная комедия" Данте, намекающая на круги ада, которые прошла Волочкова по пути к славе, биографическая проза Цветаевой.В этот вечер Анастасия не только отмечала день рождения, но и представляла клип с песней "Мне нравится, что Вы больны не мной" на стихи великого поэта Серебряного века. Назвать адресата Волочкова отказалась, но заверила, что "любит, любима, и свадьба не за горами". Кому-то повезло, что такая шикарная женщина рядом с ним и танцует, и поет, и шпагаты делает, и в сугробах валяется!.."Мой мужчина, начитавшись всего того, что пишут о нем пресса и люди в моем Instagram, хотел приехать в ресторан, но я упросила не делать этого. Хочу сохранить отношения с ним только для себя, не выставляя на публичное обсуждение", – пояснила Волочкова. И снова позвала всех пить лившееся рекой шампанское."Шпагат, шпагат!" – требовали разгоряченные гости. Но виновница торжества предложила оставить его на другие дни – да и "голое" платье мешало. "Мне нравится радовать вас, дорогие мои, нравится дарить хорошее настроение, нравится, что мои снимки с купальниками и купелями вызывают такой живой интерес. Согласитесь, без меня мир был бы скучнее", – улыбнулась Волочкова. Она права, ведь не будь Насти, ее стоило было выдумать.