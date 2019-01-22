Российский музыкальный критик Сергей Соседов выслан с
Украины. Он участвовал в украинском шоу Х-фактор в качестве судьи и
приобрел в стране известность. Но это его не спасло: критика изгнали за
российский паспорт.
Российский музыкальный критик Сергей Соседов выслан с
Украины. Он участвовал в украинском шоу "Х-фактор" в качестве судьи и
приобрел в стране известность. Но это его не спасло: критика изгнали за
российский паспорт.
Своими переживаниями после несправедливого решения властей в
Киеве Сергей Соседов поделился с журналистами. Он назвал Украину "больной
страной" и посоветовал артистам из России отказаться от поездок в соседнее
государство.
"Москаль, по мнению СБУ, не должен иметь огромного
успеха. Поэтому меня убрали из шоу. Ввиду сложившейся ситуации наши артисты не
должны ехать в Украину, я бы им советовал самим для себя поставить запрет на
это", – сказал Соседов в интервью "Собеседнику".
Это высказывание вызвало бурю негодования в украинских СМИ.
Большинство изданий посвятили статьи поведению "неблагодарного россиянина".
Но это еще раз подтвердило, что критик был прав: Украина действительно больна.
"Для меня очевидно, Украина сейчас действительно
больна. И лишний раз в этом можно убедиться, исходя из заявления человека,
который уже после Майдана в 2014 и в 2015 году был судьей популярного
украинского музыкального шоу "Х-Фактор". Он не сказал ни единого
дурного слова об Украине за эти два года, но его все равно выгнали из шоу и из
страны. А потом еще и на "Миротворец" внесли", – прокомментировал
ситуацию Дням.Ру член экспертного совета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян.
Вот что бывает на с теми, у кого на руках просто
российский паспорт, отмечает эксперт. Это сегодня является основанием к отказу
на въезд и уж тем более к отказу в работе – даже если ты семи пядей во лбу и
очень нравишься зрителям. "Увы, но эта дикая волна русофобии и истерии,
которую создают силами украинских политических шоу, уже выливается в то, что
немалое количество украинцев за 5 лет свыклись с мыслью о том, что Россия – это
агрессор. Это печально и горько", – сказал Манукян.
Эксперт с горечью замечает, что рано или поздно эти завалы
ненависти между и Россией придется разгребать. Работы хватит и нам, и нашим детям и даже
внукам.