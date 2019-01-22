Российский музыкальный критик Сергей Соседов выслан с Украины. Он участвовал в украинском шоу Х-фактор в качестве судьи и приобрел в стране известность. Но это его не спасло: критика изгнали за российский паспорт.

Российский музыкальный критик Сергей Соседов выслан сУкраины. Он участвовал в украинском шоу "Х-фактор" в качестве судьи иприобрел в стране известность. Но это его не спасло: критика изгнали зароссийский паспорт.Своими переживаниями после несправедливого решения властей вКиеве Сергей Соседов поделился с журналистами. Он назвал Украину "больнойстраной" и посоветовал артистам из России отказаться от поездок в соседнеегосударство."Москаль, по мнению СБУ, не должен иметь огромногоуспеха. Поэтому меня убрали из шоу. Ввиду сложившейся ситуации наши артисты недолжны ехать в Украину, я бы им советовал самим для себя поставить запрет наэто", – сказал Соседов в интервью "Собеседнику".Это высказывание вызвало бурю негодования в украинских СМИ.Большинство изданий посвятили статьи поведению "неблагодарного россиянина".Но это еще раз подтвердило, что критик был прав: Украина действительно больна."Для меня очевидно, Украина сейчас действительнобольна. И лишний раз в этом можно убедиться, исходя из заявления человека,который уже после Майдана в 2014 и в 2015 году был судьей популярногоукраинского музыкального шоу "Х-Фактор". Он не сказал ни единогодурного слова об Украине за эти два года, но его все равно выгнали из шоу и изстраны. А потом еще и на "Миротворец" внесли", – прокомментировалситуацию Дням.Ру член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян.Вот что бывает на с теми, у кого на руках простороссийский паспорт, отмечает эксперт. Это сегодня является основанием к отказуна въезд и уж тем более к отказу в работе – даже если ты семи пядей во лбу иочень нравишься зрителям. "Увы, но эта дикая волна русофобии и истерии,которую создают силами украинских политических шоу, уже выливается в то, чтонемалое количество украинцев за 5 лет свыклись с мыслью о том, что Россия – этоагрессор. Это печально и горько", – сказал Манукян.Эксперт с горечью замечает, что рано или поздно эти завалыненависти между и Россией придется разгребать. Работы хватит и нам, и нашим детям и дажевнукам.