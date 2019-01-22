Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала с личном микроблоге таинственное фото. Звезда рассказала, что среди ночи оказалась в немецкой глуши.

Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала с личном микроблоге таинственноефото. Звезда рассказала, что среди ночи оказалась в немецкой глуши.В своем Instagram-аккаунте Гузеева выложила снимок оченьплохого качества. Знаменитость позирует на фоне заросшего водоема."Просто ночью в лесу у озера.Берлин. Мне больше не страшно.❄ (здесьи далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написалаартистка ниже. Поклонники Ларисы, живущие в Германии, отметили, чтопрогуливаться в темное время суток небезопасно. Из-за засилья мигрантов встране повысился уровень преступности, артистка буквально рискует жизнью."Насилуют и грабят , СМИнемецкие вам доступны в интернете ,посмотрите ,послушайте очевидцев", "Сейчас там даже днем можнолишиться телефона и быть изнасилованной. Мигранты внесли живую струю вблагочестивую жизнь немцев", "Мне тоже уже не страшно, на Вас глядя!" -писали интернет-обыватели.Отметим, что некоторыефанаты решили, что таким мрачным снимком Лариса хотела передать своенастроение. Показать, что смерть матери, звезда потеряла родительницу в концепрошлого года, – это такое горе, в сравнении с которым, любая опасность кажетсянесерьезной."Добрый вечер Лариса ! ❤ Примите мои соболезнования 🙇 , знаю , как это больно", "Лариса дорогая, я васподдерживаю в любой жизненной ситуации. Тоже пережила...", "ПростоЛариса же недавно пережила такую трагедию... "Ей сейчас точно не до смеха...можетбыть сейчас не страшно, потому что стало не так больно...", – отмечалипоклонники.Напомним, что у звезды продолжаютсяновогодние каникулы. Артистка проводит свободное время в Европе. Гузеева ужеуспела погулять по Венеции и побывала в знаменитом миланском оперном театре"Ла Скала".