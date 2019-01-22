Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала с личном микроблоге таинственное
фото. Звезда рассказала, что среди ночи оказалась в немецкой глуши.
Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала с личном микроблоге таинственное
фото. Звезда рассказала, что среди ночи оказалась в немецкой глуши.
В своем Instagram-аккаунте Гузеева выложила снимок очень
плохого качества. Знаменитость позирует на фоне заросшего водоема.
"Просто ночью в лесу у озера.Берлин. Мне больше не страшно.❄ (здесь
и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала
артистка ниже. Поклонники Ларисы, живущие в Германии, отметили, что
прогуливаться в темное время суток небезопасно. Из-за засилья мигрантов в
стране повысился уровень преступности, артистка буквально рискует жизнью.
"Насилуют и грабят , СМИ
немецкие вам доступны в интернете ,посмотрите ,послушайте очевидцев", "Сейчас там даже днем можно
лишиться телефона и быть изнасилованной. Мигранты внесли живую струю в
благочестивую жизнь немцев", "Мне тоже уже не страшно, на Вас глядя!" -
писали интернет-обыватели.
Отметим, что некоторые
фанаты решили, что таким мрачным снимком Лариса хотела передать свое
настроение. Показать, что смерть матери, звезда потеряла родительницу в конце
прошлого года, – это такое горе, в сравнении с которым, любая опасность кажется
несерьезной.
"Добрый вечер Лариса ! ❤ Примите мои соболезнования 🙇 , знаю , как это больно", "Лариса дорогая, я вас
поддерживаю в любой жизненной ситуации. Тоже пережила...", "Просто
Лариса же недавно пережила такую трагедию... "Ей сейчас точно не до смеха...может
быть сейчас не страшно, потому что стало не так больно...", – отмечали
поклонники.
Напомним, что у звезды продолжаются
новогодние каникулы. Артистка проводит свободное время в Европе. Гузеева уже
успела погулять по Венеции и побывала в знаменитом миланском оперном театре
"Ла Скала".