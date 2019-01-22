Война в Донбассе продолжается почти пять лет. Нынешнее руководство Незалежной в прекращении конфликта не заинтересовано, используя бойню в корыстных политических целях. Актер Владимир Зеленский, объявивший об участи в выборах президента, хочет закончить войну. По его мнению, сделать это будет несложно.

Война в Донбассе продолжается почти пять лет. Нынешнее руководствоНезалежной в прекращении конфликта не заинтересовано, используя бойню вкорыстных политических целях. Актер , объявивший обучасти в выборах президента, хочет закончить войну. По его мнению,сделать это будет несложно.Всепять лет конфликта руководство страны во главе с Петром Порошенкоотказывается напрямую разговаривать с лидерами самопровозглашенныхДонецкой и Луганской республик. Зеленский намерен возобновитьпереговоры. Об этом юморист заявил в интервью "Украинской правде".Пословам актера, это станет его первостепенной задачей на посту главыгосударства. уверен, что договориться о прекращении огня будетнесложно. Ранее достигнутые аналогичные соглашения были нарушеныукраинской стороной.Актеруверен: войны не хочет ни одна сторона. Менять площадку для переговоровон не намерен, Минск его вполне устраивает. При этом Зеленский хочетрасширить переговоры и привлечь к ним другие европейские страны, помимоФранции и Германии. Только после прекращения войны можно будетзаниматься решением других проблем, полагает юморист.Выборыпрезидента Украины 2019 пройдут в конце марта. Владимир Зеленскийобъявил об участии в новогоднем обращении к украинцам. Эксперты считают,что у юмориста неплохие шансы на победу. Наиболее популярен актер вюго-восточных регионах.Сейчасформирует предвыборную программу. К этому он привлек гражданстраны. Актер попросил их написать ему от пяти главных проблемахУкраины.Эксперты,между тем, сомневаются в самостоятельности Зеленского. По мнению одних,выдвижение комика – инициатива Порошенко и его окружения против ЮлииТимошенко.Другие называют Зеленского креатурой олигарха Игоря Коломойского, который имеет давние счеты с нынешним лидером Незалежной.