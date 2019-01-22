Война в Донбассе продолжается почти пять лет. Нынешнее руководство
Незалежной в прекращении конфликта не заинтересовано, используя бойню в
корыстных политических целях. Актер Владимир Зеленский, объявивший об
участи в выборах президента, хочет закончить войну. По его мнению,
сделать это будет несложно.
Война в Донбассе продолжается почти пять лет. Нынешнее руководство
Незалежной в прекращении конфликта не заинтересовано, используя бойню в
корыстных политических целях. Актер , объявивший об
участи в выборах президента, хочет закончить войну. По его мнению,
сделать это будет несложно.
Все
пять лет конфликта руководство страны во главе с Петром Порошенко
отказывается напрямую разговаривать с лидерами самопровозглашенных
Донецкой и Луганской республик. Зеленский намерен возобновить
переговоры. Об этом юморист заявил в интервью "Украинской правде".
По
словам актера, это станет его первостепенной задачей на посту главы
государства. уверен, что договориться о прекращении огня будет
несложно. Ранее достигнутые аналогичные соглашения были нарушены
украинской стороной.
Актер
уверен: войны не хочет ни одна сторона. Менять площадку для переговоров
он не намерен, Минск его вполне устраивает. При этом Зеленский хочет
расширить переговоры и привлечь к ним другие европейские страны, помимо
Франции и Германии. Только после прекращения войны можно будет
заниматься решением других проблем, полагает юморист.
Выборы
президента Украины 2019 пройдут в конце марта. Владимир Зеленский
объявил об участии в новогоднем обращении к украинцам. Эксперты считают,
что у юмориста неплохие шансы на победу. Наиболее популярен актер в
юго-восточных регионах.
Сейчас
формирует предвыборную программу. К этому он привлек граждан
страны. Актер попросил их написать ему от пяти главных проблемах
Украины.
Эксперты,
между тем, сомневаются в самостоятельности Зеленского. По мнению одних,
выдвижение комика – инициатива Порошенко и его окружения против Юлии
Тимошенко.
Другие называют Зеленского креатурой олигарха Игоря Коломойского, который имеет давние счеты с нынешним лидером Незалежной.