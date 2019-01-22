Ослепительная улыбка это признак успешного и здорового человека.

К тому же, это очень важный элемент, помогающий в налаживании межличностных отношений. Пожалуй, каждый человек хочет иметь хорошие зубы, но не у всех от природы они крепкие и здоровые. Исправить это положение могут помочь различные стоматологические процедуры, в том числе художественная реставрация зубов. Ей и будет посвящена эта статья.



Реставрацией зубов называют процесс по восстановлению зуба, когда корректируют его эстетические и функциональные свойства. Для ее проведения применяют современные композиционные материалы прямо во рту у пациента. Чаще всего для проведения этой процедуры достаточно одного посещения стоматологической клиники.



Чем отличается пломбирование зубов от реставрации?



Основное отличие заключается в том, что это пломбирование это лечебная процедура, в результате которой восстанавливается только функция зуба. В результате реставрации зубов проводится комплекс лечебных процедур и еще художественная работа, то есть приводят в порядок внешнюю привлекательность зубов.



В процессе пломбировки применяются пломбировочные материалы, а в процессе реставрации зуба, утраченные элементы восстанавливают за счет материала, который эмитирует дентин и зубную эмаль и повторяет цвет и прозрачность натурального зуба. В результате этого получается полноценный, однородный зуб.



Если у вас возникла одна из нижеперечисленных проблем, то можете обратиться в стоматологическую клинику и сделать данную процедуру. В клинике помогут решить такие задачи:





отбелить пожелтевшую зубную эмаль;





восстановить зубной скол;





решить проблему деформированных зубов и другое.







Тех, кто боится зубных врачей можно успокоить - реставрация зубов, процедура совершенно безболезненная, которая за небольшой отрезок времени вернет зубам здоровье, придаст правильную форму и нужный цвет.