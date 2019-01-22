Каким образом повысить квалификацию учителей? Этот вопрос стал главной темой на встрече между представителями системы образования и партией власти. Причина создания дискуссионной площадки - прошлогодние результаты тестирования учителей-предметников. Там педагоги показали очень слабый уровень подготовки.

Каким образом повысить квалификацию учителей? Этот вопрос стал главной темой на встрече между представителями системы образования и партией власти. Причина создания дискуссионной площадки - прошлогодние результаты тестирования учителей-предметников. Там педагоги показали очень слабый уровень подготовки. Чтобы не повторять и не допускать больше подобных результатов, участники круглого стола, выдвинули ряд предложений по изменению подхода к системе повышения квалификации. Одно из них - проводить курсы повышения квалификации в каникулы и дистанционно. Главное, депутаты предложили увеличить меры поддержки учителей. В частности, ввести для педагогов подъёмные выплаты, такие же как для врачей. Это бы привлекло педагогов в сельские школы. Озвученные предложения будут направлены в ГосДуму.