Код о захвате судна, отправленный с рейса Сургут-Москва, не
вызвал доверия у диспетчеров. Сотрудник службы трижды запрашивал подтверждения.
Код о захвате судна, отправленный с рейса Сургут-Москва, не
вызвал доверия у диспетчеров. Сотрудник службы трижды запрашивал подтверждения.
Захват рейса Сургут-Москва подтвердился. Как стало известно,
41-летний житель Сургута Павел Шаповалов потребовал направить борт в
Афганистан, угрожая оружием.
В авиации существуют специальные коды, которые пилот может
отправить на землю, не сообщая о внештатной ситуации вслух по радиосвязи. Код
7700 означает нештатную ситуацию, код 7600 – потерю связи. А код 7500 посылает
сигнал о захвате самолета. Его и отправили пилоты рейса Сургут-Москва на землю.
Расшифровку публикуют "Известия".
Диспетчер: "Аэрофлот-1515", код 7500
подтверждаете?
SU1515: нет ответа.
Диспетчер: "Аэрофлот-1515", подтвердите код
ответчика 7500!
SU1515: нет ответа.
Диспетчер (сообщая коллегам об отсутствии связи с бортом):
"Аэрофлот-1515", подтвердите, что вы установили код 7500!
SU1515: нет ответа.
Рейс приземлился в Ханты-Мансийске. Силовики
штурмовали самолет и задержали пассажира – 41-летнего жителя Сургута Павла
Шаповалова. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, как сообщалось,
оружия при нем не было.
Как пишет , за версию об угоне ухватились все СМИ и телеканалы, где стали выходить экстренные сюжеты. При этом в первые часы никто реальной ситуации, которая сложилась на борту рейса , не знал. Однако позже в Сети появилось видео захвата силовиками угонщика самолета. Его сняли пассажиры рейса Сургут-Москва
Тем временем резервный борт "Аэрофлота" для вывоза пассажиров рейса
прибыл в Ханты-Мансийск. Лайнер совершил посадку в 19.21 по
московскому времени. По информации авиакомпании, борт с пассажирами рейса Сургут-Москва должен
будет прилететь в российскую столицу в 03.51 по московскому времени 23 января.