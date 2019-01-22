Код о захвате судна, отправленный с рейса Сургут-Москва, не вызвал доверия у диспетчеров. Сотрудник службы трижды запрашивал подтверждения.

Код о захвате судна, отправленный с рейса Сургут-Москва, невызвал доверия у диспетчеров. Сотрудник службы трижды запрашивал подтверждения.Захват рейса Сургут-Москва подтвердился. Как стало известно,41-летний житель Сургута Павел Шаповалов потребовал направить борт вАфганистан, угрожая оружием.В авиации существуют специальные коды, которые пилот можетотправить на землю, не сообщая о внештатной ситуации вслух по радиосвязи. Код7700 означает нештатную ситуацию, код 7600 – потерю связи. А код 7500 посылаетсигнал о захвате самолета. Его и отправили пилоты рейса Сургут-Москва на землю.Расшифровку публикуют "Известия".Диспетчер: "Аэрофлот-1515", код 7500подтверждаете?SU1515: нет ответа.Диспетчер: "Аэрофлот-1515", подтвердите кодответчика 7500!SU1515: нет ответа.Диспетчер (сообщая коллегам об отсутствии связи с бортом):"Аэрофлот-1515", подтвердите, что вы установили код 7500!SU1515: нет ответа.Рейс приземлился в Ханты-Мансийске. Силовикиштурмовали самолет и задержали пассажира – 41-летнего жителя Сургута ПавлаШаповалова. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, как сообщалось,оружия при нем не было.Как пишет , за версию об угоне ухватились все СМИ и телеканалы, где стали выходить экстренные сюжеты. При этом в первые часы никто реальной ситуации, которая сложилась на борту рейса , не знал. Однако позже в Сети появилось видео захвата силовиками угонщика самолета. Его сняли пассажиры рейса Сургут-МоскваТем временем резервный борт "Аэрофлота" для вывоза пассажиров рейсаприбыл в Ханты-Мансийск. Лайнер совершил посадку в 19.21 помосковскому времени. По информации авиакомпании, борт с пассажирами рейса Сургут-Москва долженбудет прилететь в российскую столицу в 03.51 по московскому времени 23 января.