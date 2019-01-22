Большая премьера на канале Россия 1: первые серии фильма Другие - подарок и для любителей мелодрам, и для тех, кто предпочитает закрученные триллеры. История матери, разыскивающей свою дочь, на фоне тревожной эпохи середины 50-х годов.

Большая премьера на канале "Россия 1": первые серии фильма "Другие" — подарок и для любителей мелодрам, и для тех, кто предпочитает закрученные триллеры. История матери, разыскивающей свою дочь, на фоне тревожной эпохи середины 50-х годов.В них скрыта тайная сила и уникальный дар. Они — другие. Мать и дочь, разлученные на 5 долгих лет. За это время девочку Лиду успели удочерить. А ее мать Валя только что вернулась из заключения — за необычные способности она поплатилась свободой. На первый взгляд трогательная мелодрама с каждой серией превращается в захватывающий детектив."Это драма с элементами экшена, с элементами триллера, детектива. В принципе, каждая женщина обладает этим видением, чувствованием и способна на то, что творят наши героини. Они ничего особенного не творят, они просто умеют чувствовать, любить, предчувствовать", — говорит Ольга Доброва-Куликова, режиссер сериала "Другие".Необычная сила Вали делает ее пешкой в игре секретных служб. Опасность подстерегает на каждом шагу, а герои становятся заложниками собственных чувств. Любовь и ненависть, страсть и одержимость на фоне советских 50-х годов. Точность деталей, костюмов и интерьеров, а также звездный актерский состав: Елена Подкаминская и Кирилл Сафонов."Это жесткий человек, но он влюблен, и за это ему очень многое можно простить. Это история для всех, потому что она о простых и понятных вещах нашей жизни", — рассказывает актер Кирилл Сафонов.Главное для Вали — ее дочь Лида. Но время и обстоятельства подготовили тяжелые испытания. Чтобы снова обрести ребенка, она готова, кажется, пойти на все."Она знает, что это все проходящее, а есть эта девочка, с которой ее разлучили, и ради которой она готова претерпеть все. Такая женская очень история", — объясняет актриса Елена Подкаминская.Захватывающая история с непредсказуемым сюжетом, психологическая драма, вплетенная в реальную жизнь — смотрите премьеру сериала "Другие" на телеканале "Россия 1".