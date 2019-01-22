Алла Пугачева поздравила Ирину Аллегрову, опубликовав их архивное фото. Многие комментаторы сочли его неудачным.

Алла Пугачева поздравила Ирину Аллегрову, опубликовав их архивное фото. Многие комментаторы сочли его неудачным.20 января у был день рождения. "Шальная императрица", как зовут за глаза артистку, получила массу поздравлений, в том числе и от коллег по отечественному шоу-бизнесу. Не осталась в стороне и , хотя в народе и муссируются слухи о давнем соперничестве двух див."Ириша,С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! Пусть никто и ничто не омрачает твою жизнь.🌺 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала на своей страничке в Instagram, сопроводив запись общей фотографией с именинницей.Почему-то не всем подписчикам Примадонны понравился снимок. Многие сочли его неудачным. "Где вы видите шикарных женщин? Две дряхлые старушки👎", "они не поют, гнусавят", "для поздравления выбрано неудачное фото, на мой вкус...", "Вот это фоооото", "Оригинальное поздравление выбрала Алла для соперницы. Наверное, долго перебирала фотки, пока не нашла такую, где Ирина получилась ,мягко говоря, не очень... люблю Аллу, но это уже перебор. Ирине счастья, здоровья и успехов!" – высказались проницательные комментаторы.Отметим, что дата 20 января очень урожайна на дни рождения. Так, помимо , в этот день родились поющая ведущая, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова и балерина Анастасия Волочкова.И если точно неизвестно, как свой праздник отметила Ирина Аллегрова, то благодаря социальным сетям журналисты выяснили, что Ольга Бузова справила день рождения в компании младшей сестры Анны и подруг на горнолыжном курорте, а Анастасия Волочкова – в ресторане с друзьями и представителями прессы.