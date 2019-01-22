Генпрокуратура и Центробанк смогут проверять иностранные счета чиновников. Такое право в борьбе с коррупцией им даст новый закон, принятый Госдумой во втором чтении.

Генпрокуратураи Центробанк смогут проверятьиностранные счета чиновников. Такое право в борьбе с коррупцией им даст новыйзакон, принятый Госдумой во втором чтении.Депутатыпродолжают последовательно воплощать вжизнь президентские инициативы по совершенствованию антикоррупционногозаконодательства. Сегодня, 22 января Госдума прияла во втором чтении законопроект,согласно которому Генеральная прокуратура сможет проверять наличие у российскихчиновников вкладов и сбережений за рубежом.Прокурорам дается право взаимодействовать сЦентробанком, который ,в свою очередь, будет связываться с компетентнымиорганами иностранных государств. Таким образом будут проходить проверки врамках антикоррупционного законодательства.Процедура выглядит так: регулятор вначале получитзапрос от Генпрокуратуры, а затем обратится к иностранным банкам с запросом.После получения информации Банк России проинформирует прокуратуру о результатах.Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, этим законом вводитсячеткий механизм, в соответствии с которым Генпрокуратура сможет во взаимодействиис Центробанком запрашивать сведения у зарубежных финансовых структур о наличииу российских чиновников вкладов в местных банках."Законопроект позволит усилить эффективность контроля за соблюдениемгражданами, занимающими государственные и муниципальные должности, закона, всоответствии с которым им запрещено иметь счета, вклады, хранить ценности вбанках за пределами нашей страны, а также пользоваться иностранными финансовымиинструментами", – указал Володин.Сейчас согласно российским законам,определенным категориям госслужащих запрещается иметь счета в иностранныхбанках. Среди них – депутаты, руководители Центробанка, главы городских округови муниципальных образований.