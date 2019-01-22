Генпрокуратура
и Центробанк смогут проверять
иностранные счета чиновников. Такое право в борьбе с коррупцией им даст новый
закон, принятый Госдумой во втором чтении.
Генпрокуратура
и Центробанк смогут проверять
иностранные счета чиновников. Такое право в борьбе с коррупцией им даст новый
закон, принятый Госдумой во втором чтении.
Депутаты
продолжают последовательно воплощать в
жизнь президентские инициативы по совершенствованию антикоррупционного
законодательства. Сегодня, 22 января Госдума прияла во втором чтении законопроект,
согласно которому Генеральная прокуратура сможет проверять наличие у российских
чиновников вкладов и сбережений за рубежом.
Прокурорам дается право взаимодействовать с
Центробанком, который ,в свою очередь, будет связываться с компетентными
органами иностранных государств. Таким образом будут проходить проверки в
рамках антикоррупционного законодательства.
Процедура выглядит так: регулятор вначале получит
запрос от Генпрокуратуры, а затем обратится к иностранным банкам с запросом.
После получения информации Банк России проинформирует прокуратуру о результатах.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, этим законом вводится
четкий механизм, в соответствии с которым Генпрокуратура сможет во взаимодействии
с Центробанком запрашивать сведения у зарубежных финансовых структур о наличии
у российских чиновников вкладов в местных банках.
"Законопроект позволит усилить эффективность контроля за соблюдением
гражданами, занимающими государственные и муниципальные должности, закона, в
соответствии с которым им запрещено иметь счета, вклады, хранить ценности в
банках за пределами нашей страны, а также пользоваться иностранными финансовыми
инструментами", – указал Володин.
Сейчас согласно российским законам,
определенным категориям госслужащих запрещается иметь счета в иностранных
банках. Среди них – депутаты, руководители Центробанка, главы городских округов
и муниципальных образований.