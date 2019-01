Программа очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершалась матчем Флориды Пантерз и Сан-Хосе Шаркс. Победу со счетом 6:2 одержали пантеры. Встреча проходила на арене BB&T Center.

Программа очередного игрового дня в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершалась матчем "Флориды Пантерз" и "Сан-Хосе Шаркс". Победу со счетом 6:2 одержали "пантеры". Встреча проходила на арене BB&T Center.В составе "Флориды" 16 минут 38 секунд отыграл российский нападающий Евгений Дадонов. За отведенное ему время он успел отметиться двумя результативными передачами. Теперь в активе россиянина 38 очков, из которых 18 голов и 20 ассистов.For those who don't know, @mmatheson19 can wire it. pic.twitter.com/goLYUXHnZ6— NHL (@NHL) 19 января 2019 г.Icing on the cake to a stellar four-point night for @Frank_Vatrano. pic.twitter.com/6aDK5jk4TT— NHL (@NHL) 22 января 2019 г.Самым же результативным игроком встречи стал форвард "пантер" Фрэнк Ватрано, набравший 4 (1+3) очка. Еще три передачи записал на свой счет Александр Барков.В еще одном матче дня "Миннесота Уайлд" в гостях одержала победу над "Вегас Голден Найтс" – 4:2. Ранее "Лос-Анджелес Кингз" в родных стенах обыграл "Сент-Луис Блюз" (4:3), а "Колорадо Эвеланш" уступил "Нэшвилл Предаторз" (1:4).