Единая Россия выявила более ста нарушений правил противопожарной безопасности в торговых центрах. Итоги специальной акции подвели участники партийного проекта Народный контроль.

"Единая Россия" выявилаболее ста нарушений правил противопожарной безопасности в торговых центрах. Итоги специальной акции подвели участники партийного проекта "Народныйконтроль".Более полутора тысяч активистовпроверяли торговые центры и другие места с массовым пребыванием людей по всейРоссии. Информация о нарушениях оперативнопередана в МЧС и собственникам ТРЦ."Акция проходила строго поразработанным методическим рекомендациям, в которых подробно был прописан весьоперационный процесс проведения мониторинга и взаимодействия сконтрольно-надзорными органами", – сообщила координатор партпроекта "Народный контроль"Анна Кувычко.По ее словам, контролеры во время проверок обращаливнимание на наличие огнетушителей на каждом этаже, их внешний вид и срокгодности; состояние световых указателей, наличие планов эвакуации и укомплектованностьпожарными рукавами и стволами.Основное нарушение, скоторым столкнулись проверяющие – захламленность путей эвакуации. Больше всеготаких случаев было зафиксировано в Кемеровской области, а лучший результатпоказала Воронежская область.Партийный проект "Народный контроль"направлен на повышение уровня информированности общественности в сферепродовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров иуслуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособнойпродукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Координируетработу проекта депутат Госдумы Анна Кувычко, его общественный совет возглавляетглава автономной некоммерческой организации "Российская системакачества" Максим Протасов.