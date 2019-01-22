Единая Россия выявила
более ста нарушений правил противопожарной безопасности в торговых центрах. Итоги специальной акции подвели участники партийного проекта Народный
контроль.
"Единая Россия" выявила
более ста нарушений правил противопожарной безопасности в торговых центрах. Итоги специальной акции подвели участники партийного проекта "Народный
контроль".
Более полутора тысяч активистов
проверяли торговые центры и другие места с массовым пребыванием людей по всей
России. Информация о нарушениях оперативно
передана в МЧС и собственникам ТРЦ.
"Акция проходила строго по
разработанным методическим рекомендациям, в которых подробно был прописан весь
операционный процесс проведения мониторинга и взаимодействия с
контрольно-надзорными органами", – сообщила координатор партпроекта "Народный контроль"
Анна Кувычко.
По ее словам, контролеры во время проверок обращали
внимание на наличие огнетушителей на каждом этаже, их внешний вид и срок
годности; состояние световых указателей, наличие планов эвакуации и укомплектованность
пожарными рукавами и стволами.
Основное нарушение, с
которым столкнулись проверяющие – захламленность путей эвакуации. Больше всего
таких случаев было зафиксировано в Кемеровской области, а лучший результат
показала Воронежская область.
Партийный проект "Народный контроль"
направлен на повышение уровня информированности общественности в сфере
продовольственной политики, контроля качества продовольственных товаров и
услуг, налаживания производства современной отечественной конкурентоспособной
продукции, в том числе, в области продовольствия и медицины. Координирует
работу проекта депутат Госдумы Анна Кувычко, его общественный совет возглавляет
глава автономной некоммерческой организации "Российская система
качества" Максим Протасов.